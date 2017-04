Kolumnit

Helsingin Sanomat

Kävelen Kampissa. Edessäni on eri puolueiden vaalikontteja. Kaikki tyrkyttävät esitteitä kulkiessani Narinkkatorin läpi. Tämän vaalihuuman jokainen meistä on kokenut jossain päin Suomea. Kuitenkin vaaleihin liittyy myös hälyttävä huomio: Nuoret eivät äänestä.



Viime kuntavaaleissa yli kaksi kolmasosaa nuorista jätti äänestämättä. Kuitenkin valonpilkahdus syntyi, kun valtion nuorisoasian neuvottelukunnan tuoreen gallupin mukaan 59 prosenttia sanoo aikovansa äänestää tulevissa kuntavaaleissa. Emme silti voi uskoa gallupiin. Nuorten äänestysprosentti vuonna 2012 oli alhaisempi kuin kyseisen vuoden valtakunnallinen äänestysprosentti.



Nuoret pitää aktivoida kaikkiin vaaleihin. 18 vuoden ikä on varsin ongelmallinen äänestysiäksi. Jos lukiossa tai amiksessa järjestetään vaalitenttejä, useimmiten kaksi kolmasosaa kuulijoista ei pysty äänestämään, jolloin tentistä on hyötyä vain kolmannen vuoden opiskelijoille. Meidän lukiomme tapauksesa he olivat lukulomalla.



Tästä syntyy ensikokemus siitä, että nuoren äänellä ei ole mitään väliä. Koulu on juuri se paikka, missä äänestämisestä voidaan tehdä jokaiselle nuorelle loistava mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Valtuustoissa valtuutettujen keski-ikä on yli 50. Jos valtuustossa on noin 30-vuotias valtuutettu, hänet koetaan nuoreksi, mikä on omasta näkökulmastani täysin väärin.



Valtuustot ajavat tällä hetkellä vain keski-ikäisten ja eläkeläisten tavoitteita. Nuorten näkökulma tulee ottaa huomioon politiikassa. Siksi äänestysiän laskeminen on tärkeä toimenpide, jolla voisi kasvattaa nuorista aktiivisia äänestäjiä. Minä olen yksi niistä nuorista, joilla ei ole mahdollisuutta äänestää näissä vaaleissa. Synnyin kuukauden liian myöhään. Jos olet nuori, äänestä.