Muuan belgialainen ravintoloitsija kommentoi sikäläistä uutta tupakkalakia vuonna 2010 näin: ”Valtio ei voi rajoittaa tupakointia, sillä minä omistan tämän ravintolan. Se on minun oma asiani jos täällä tupakoidaan.”



Uusi laki kielsi tupakoinnin ravintoloiden sisätiloissa. Yrittäjä siis vastusti vankasti lakia, sillä kyse oli hänen omasta asiastaan.



Entä Suomi vuonna 2017? Suurin osa meistä ei enää usko enkeleihin tai kepuun, mutta sen sijaan yllättävän moni tuntuu yhä uskovan taikasanoihin ”oma asia”.



Viime viikkoina tätä ”omaa asiaa” on hoettu erityisesti uuden alkoholilain tiimoilta käydyssä keskustelussa. Toteutuessaan uusi laki höllentäisi lainsäädäntöä ja toisi muun muassa vahvat oluet niin sanottujen maitokauppojen valikoimaan. Lain on määrä tulla eduskunnan käsittelyyn tänä keväänä.



Muun muassa Ruotsin Systembolaget on ilmaissut huolensa lain suomalaisten tuhoisaa juomista lisäävästä vaikutuksesta. Useat suomalaiset asiantuntijatahot vastustavat lakimuutosta.



Alkoholilain tiimoilta käydyissä nettikeskusteluissa unohdetaan usein yksilön vapauden mukana tuleva vastuu. Jos törpöttely on yksilön oma asia, niin eikö myös siitä koituvien haittojen tulisi olla yksilön oma asia?



THL:n mukaan suomalaisten juomisesta koituu vuosittain valtiolle eli veronmaksajille miljardilasku. Rahaa menee ainakin turvallisuus-, terveys- ja sosiaalisiin haittoihin. Alkoholihaitoiksi on meillä luettu myös sivullisten turvattomuus ja läheisten stressi. Sitä ei olla kai vielä edes rahassa mitattu.



On käsittämätöntä, että valtio haluaa lisätä alkoholiriskiä aikana, jolloin muu yleinen puhe painottaa kuria ja säästöjä. Olisi myös mielenkiintoista kuulla rehellinen suomalainen määrittely käsitteelle ”oma asia”.