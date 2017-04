Kolumnit

Ensimmäinen muistoni Ruoholahdesta on metroasemalta vuonna 1993, olin matkalla Lepakkoon keikalle. Metroasema seisoi keskellä ei mitään. En tiennyt, että sorakasasta rakentuisi viihtyisä kaupunginosa ja minun kotini.



Asun Ruoholahteen vuonna 1995 rakennetussa talossa Jätkäsaaren puolella. Aluksi ikkunamme alla kulki raiteet, joita pitkin konttisataman junat sahasivat edestakaisin pysäyttäen koko Hietalahdenrannan autoliikenteen monta kertaa päivässä. Kun värikkäät tavarakontit muuttivat Vuosaareen, aukesi meille merinäkymä aina Pihlajasaareen saakka.



Tyhjällä kentällä osallistuimme Madonnan konserttiin naapureiden ampuessa parvekkeelta vesipyssyillä oven eteen pissaamaan eksyneitä konserttivieraita. Sitten kentälle alkoi nousta taloja kuin finnejä teinin poskille. Rantaan, Jätkäsaaren suulle suunniteltiin 32-kerroksista hotellia, joka typistyi 18-kerroksiseksi. Nyt kaksitorninen, valkoinen torahammas, Clarion-hotelli seisoo ylväänä siinä, mistä vielä viimeiseksi näimme avomerelle. Loputkin näkymät meiltä vie eteemme rakentuva Wood City, kahdeksankerroksinen puutalokortteli.



Ensimmäinen talo on jo harjakorkeudessaan. Se on kuin valtava pahvilaatikko.



Kaupunki muuttuu ja niin pitääkin. Muutos voi tehdä kipeää, mutta tuo enemmän hyvää kuin huonoa. Ruoholahden laitakaupunki on koko ajan lähempänä keskustaa ja eteemme rakentuva Jätkäsaari tarjoaa uusia palveluja. Asukasyhdistyksen jatkuva huolenaihe, Länsisataman liikenne, tulee tuskin koskaan poistumaan tai vähenemään. Jätkäsaari on Länsisatamaa ja laivat osa sen merellistä elämää jo vuosisatojen takaa. Niin kuin uudet asukkaat, myös laivat, norjalaiset torahampaat ja pahvilaatikot mahtuvat mainiosti samalle saarelle. Yhdessä ne luovat ainutlaatuisen kaupunginosan, josta saa olla ylpeä.