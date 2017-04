Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Lapsuus on lyhyt, kun miettii, mitä kaikkea jälkikasvulle pitää ehtiä opettaa, ennen kuin maailmassa pitäisi pärjätä omillaan.



Syö kasviksia, käytä kondomia, pipo ei lämmitä taskussa. Maksa laskut, älä allekirjoita mitä vain, laita toisinaan kolikko säästöpossuun.



Viimeksi mainitut ovat hyviä talousneuvoja, mutta aikuisena pärjäämiseen tarvitaan enemmän. Kenenkään ei soisi oppivan kantapään kautta, miten pikavippikierre tai luottotietojen menetys elämään vaikuttavat.



Karvaita oppimiskokemuksia voi tulla eteen silloinkin, kun pitäisi ummikkona allekirjoittaa työsopimus tai tarkastaa veroehdotus. Paperihommat hallitsemalla nettoaa joskus paremmin kuin possuun kolikoita tiputtelemalla, siksi yhteiskunnan toimintaperiaatteiden ja ihan vain elämänhallinnan harjoitteluun kannattaa kodeissa panostaa.



Sekin on hyvä tietää, ettei kaikki mene aina suunnitelmien mukaan, ja silloin yhteiskunta auttaa. Ainakin teoriassa.



On turhauttavaa nalkuttaa lapsille jämptiydestä ja rehtiydestä, kun samaan aikaan kaikkien sääntöjen mukaan parhaansa tehneet ihmiset luisuvat avun ulottumattomiin. Tilannetta, jossa järjestelmä pettää, ei voi harjoitella etukäteen.



Kun Kelan viimeaikaisten sotkujen takia ilman tukiaan jäänyt joutuu stressaamaan luottotietojensa ja kotinsa puolesta, ei tarvita elämänhallintaohjeita tai pahoitteluja vaan käteistä. Sitä, että yhteiskunta noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin: Laskut maksetaan ajallaan.



Jonkun Kelassa täytyy nyt pinnistellä, jotta maailma saataisiin toimimaan niin kuin me kotona lapsille opetamme.