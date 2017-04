Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Työttömyysturvan kannustinloukut ovat julkisen keskustelun ikuisuusaihe. Näkökulmat keskittyvät pääsääntöisesti työttömyysturvaan ja sen saajiin. Harvoin kiinnitetään huomiota siihen, että ”kannustinloukkua” käytetään myös ideologisena keppihevosena.



Toistuvasti väitetään, ettei työttömyysturvaa saavien olisi taloudellisesti mielekästä ottaa palkkatyötä vastaan. Väitteen tueksi esitetään harvemmin konkreettista näyttöä, kuten laskelmaa työttömyysturvan suhteesta palkkaan. Sen sijaan ”työn pitää olla aina kannattavaa” -hokemaa käytetään usein eräänlaisena yleispätevänä perusteena.



Olennaista on kysyä, eikö palkkatyö sitten ole taloudellisesti kannattavaa?



Työttömät ovat työttömyysturvankin suhteen kirjava joukko. Työmarkkinatuki on vajaat 700 euroa kuukaudessa. Etuuksista pitää maksaa jopa 20 prosenttia veroja, joten summasta jää käytettäväksi noin 550 euroa. Ansiopäiväraha riippuu aiemmista palkkatuloista. Esimerkiksi 2 000 euron kuukausipalkasta laskettuna etuuden taso on tyypillisesti noin 1 240 euroa ja nettona usein alle tonnin. Työttömän onneksi hän voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vähentää hänen työttömyysturvaansa – mikäli vain saa töitä.



Työttömyysturvan taso on siis verraten matala. Se ei helposti synnytä kannustinloukkuja, joiden takia töitä kannattaisi vieroksua. Päinvastoin etenkin pienituloisten kohdalla etuus on niin surkea, että toimeentuloa pitää täydentää muilla sosiaalietuuksilla. Yksi tällainen on tarveharkintainen toimeentulotuki, joka aiheuttaa vaikeita kannustinloukkuja työttömälle ja hänen perheenjäsenilleen. Sosiaaliturvan kannustinloukkuja voisi purkaa nostamalla työttömyysturvan tasoa, jolloin vähävaraiset työttömät eivät joutuisi turvautumaan tarveharkintaisiin etuuksiin. Parhaiten kannustinloukkuja ehkäisisi se, että työtä olisi riittävästi tarjolla ja siitä maksettaisiin aina reilu palkka.