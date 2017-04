Kolumnit

Helsingin Sanomat

Rakas Suomemme täyttää kuluvana vuonna sata vuotta ja merkkipaalua juhlitaan monissa yhteyksissä. Mutta miten Helsinki on muistanut Suomen itsenäisyyttä?



Suomi itsenäistyi erikoisten tapahtumien kautta 1917. Vaadittiin pari vallankumousta Venäjällä ja Leninin johtama bolsevikkihallinto, joka oli myötämielinen Suomen itsenäisyydelle. Saimme itsenäisyyden ilman sotaa. Harvinaista.



Usein itsenäisyyden kunniaksi pystytetään patsaita ja nimetään katuja ja puistoja. Helsinki ei ole juurikaan muistanut julkisilla muistomerkeillä itsenäisyyden syntyä. Itsenäisyysjulistus allekirjoitettiin Valtioneuvoston linnassa. Tästä hetkestä ei ole edes muistolaattaa rakennuksen seinässä. Seuraavana päivänä julistus hyväksyttiin eduskunnassa. Eduskunta kokoontui silloin Heimolan talossa nykyisellä Yliopistonkadulla. Talo on purettu ja sen tilalla on liike- ja toimistotalo. Rakennuksen 8. kerroksen aulassa on itsenäisyysjulistuksen muistomerkki. Sen näkee vain, jos on talossa töissä. Miksi ihmeessä tärkeää hetkeä ei ole huomioitu näkyvämmin?



Sotaa sen sijaan muistellaan. Mannerheim on saanut sotilaallisen ryhdikkään ratsastajapatsaan, sota-ajan naisia ja Ässärykmenttiä on muistettu veistoksilla Kalliossa, museotykkejä on lähimaastossa. Juhlavuonna 2017 Kasarmitorille nousee muistomerkki, jolla muistellaan – talvisotaa. Eikä nyt ole edes talvisodan juhlavuosi.



Sota-ajan muistelu ylikorostuu rauhanomaisen itsenäistymisen rinnalla. Vuoden 1917 erikoiset tapahtumat vaatisivat paljon enemmän huomiota. Tänä vuonna olisi ollut hyvä aika nimetä jonkun uuden kaupunginosan katuja vaikka Sinivalkokaduksi, Finlandia-kaduksi ja miksei Itsenäisyydenkaduksi. Itsenäisyydenaukio kuulostaa jo liian itäeurooppalaiselta.