Kotimaisen jalkapallokauden alun kunniaksi on syytä nostaa esille tutkija Olli Loukolan hiljaittain tekemä tieteellinen läpimurto. Somessa ripeästi levinnyt uutinen kertoi helmikuussa, että Loukola oli onnistunut opettamaan kimalaiset pelaamaan jalkapalloa.



Tämä osoittaa, että me suomalaiset olemme paljon parempia eläinten opettajia kuin ruotsalaiset. Loukola opetti kimalaiset muutamassa päivässä tekemään maaleja. Ruotsalainen Hans Backe sen sijaan ei onnistunut opettamaan Huuhkajia tekemään maaleja, vaikka hänellä oli aikaa kokonainen vuosi.



Loukola näytti kimalaisille maalinteon mallia muovisella tekokimalaisella ja palkitsi pörröiset oppilaansa maalista sokeriliuoksella. Kimalaiset oppivat nopeasti esimerkin ja palkinnon avulla.



Myös yksi huuhkaja on todistetusti onnistuttu opettamaan taitavaksi jalkapalloilijaksi ja jopa tekemään upeita vaparimaaleja. Harmi vain, että palkintona oli sokerin sijaan sitä toista valkoista jauhetta. Anteeksi, Roma. Loukolan esimerkistä innostuneen päävalmentaja Markku ”Rive” Kanervan huhutaan tilanneen muovisen tekohuuhkajan seuraavalle maajoukkueleirille.



Loukolan tutkimuksen esikuva lienee ollut nyrkkeilijä Muhammed Alin valmentaja, joka opetti suojattinsa lentämään kuin perhonen ja pistämään kuin kimalainen, eikun mehiläinen. Palkinnoksi Ali ei tosin saanut sokeriliuosta vaan Parkinsonin taudin.



Valmentajien kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että kimalainen ja toinen mesipistiäinen, eli mehiläinen eroavat jalkapalloilijoista siten, että kun mehiläinen jää pistohyökkäyksen jälkeisen kontaktitilanteen jälkeen maahan makaamaan, se ei filmaa vaan on ihan oikeasti kuollut.