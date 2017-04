Kolumnit

Meri kimmeltää ja lämpenevä tuuli puhaltaa kulkiessani koiran kanssa Puotilan venesataman rantoja. Odotan kahvihetkiä paikallisten asukkaiden kanssa venekahvilan ulkoterassilla.



Veneilijät saapuvat kunnostamaan veneitään, ja Rastilan leirintäalueelle pyöräilevät turistit pysähtyvät ihailemaan rantojemme kauneutta ja vaihtamaan ajatuksia paikallisten kanssa.



Meillähän Itä-Helsingissä merta ja luontoa riittää, vaikka Nylundin kaalipellot muuttivat metron tulon myötä ja Itiksen kauppakeskuksen rakentamisen alta.



Meitä on tänä päivänä reilusti yli 100 000 asukasta Kulosaaren sillan tällä puolella. Metro tuo ja metro vie kätevästi ja nopeasti. Siellä on hyvin aikaa tutustua uusiin ihmisiin kunhan vain avautuu hymyilemään.



Kun keskustassa asuvat ystäväni saapuvat vieraaksi Itä-Helsinkiin, he yllättyvät alueen luonnosta ja meren läheisyydestä sekä siitä, miten positiivisena alue näyttäytyy. Kiva nähdä miten ennakkoasenne alueesta muuttuu...



No, itähelsinkiläisenä olen aina voinut ylpeänä esitellä aluettani sekä sitä miten se on kasvanut viime vuosikymmenien aikana. On tullut lisää palveluita, ja kehittäminen jatkuu. Kohta saadaan lisää näkyvyyttä myös opiskelijoiden kautta, rakennetaanhan alueelle Metropolian uusi toimipiste.



Lapsuuteni ja nuoruuteni vietin Kontulassa, joka on aina lämpimänä mielessäni. Käyn vieläkin katsomassa kerrostaloa, jossa kasvoin.



Asuinalueiden imago muodostuu tavasta, jolla alueestamme kerromme ja miten siellä viihdymme. Viihtyvyys muodostuu palveluista, yhteisöllisyydestä ja hymystä sekä siitä miten toisiamme kohtelemme.



Muistathan hymyillä metrossa.



Kirjoittaja on asunut Itä-Helsingissä noin 50 vuotta.