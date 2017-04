Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Helsinki on synnyinkaupunkini. Vanhempani eivät ole syntyneet täällä, joten en voi kutsua itseäni paljasjalkaiseksi helsinkiläiseksi. Vartuin Pohjois-Helsingissä, mistä tiedetään Rasmuksen, Tiktakin, ja Haloo Helsingin ponnahtaneen. Nuorempana tuli vietettyä aikaa Tikkurilassakin, mutta pohjoishelsinkiläinen on visusti helsinkiläinen, ei vantaalainen.



20-vuotiaana muutin Etelä-Helsinkiin. Asuin Kruununhaassa ja Kampissa. Keskustasta etelämpään luokiteltavat kaupunginosat tuntuivat kaukaisilta. Omaa korttelia pidemmälle kun oli niin kauhean pitkä matka. Totuin nopeasti, että kaikki palvelut olivat vain kulman takana.



Vuonna 2009 minulle tuli tilaisuus muuttaa Punavuoreen, jossa ei asunut tuttujani. Iso Roobertinkadulla oli tullut vietettyä viikonloppuiltoja, joten sijainti ei ollut minulle täysin vieras.



Yksiöni sisäpihan ikkunasta näkyi kaunis pilvimaisema, joltain taiteilijalta tilattu työ. Lähellä oli kaikki puistot. Kadullani oli ruokakauppa, suutari, kukkakauppa, rautakauppa, terveysasema, kahviloita, ravintoloita… Kaikki palvelut vain minuutin kävelymatkan päässä.



Vuosien varrella liikkeet ja kuppilat vaihtuivat tiuhaan tahtiin. Annankadun tunnettu Lostari lähti, tilalle tuli Suola, jonka tilalle tuli Tres Bones ja nyt Asian Fusion Kitchen. En ole suuri levyjen ostaja, mutta kaupunkimaisema muuttui, kun levykauppa Popparienkeli lopetti ja tilalle tuli kioskiketjun liike. We Got Beef lopetti 15 vuoden jälkeen. Näillä kulmilla ravintolat harvemmin kasvavat teini-ikäisiksi.



Punavuoren sanotaan rauhoittuneen. Mielestäni Stockalta Ruttopuiston halki kotia kohtia kävellessä hälinä on aina rauhoittunut. Kaupungin äänet kuuluvat Etelä-Helsingin kerrostaloasumiseen. Joskus saattaa kuulua rapusta askelia tai naapurin pesukoneen linkous. Minua ne eivät haittaa.