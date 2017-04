Kolumnit

Muistan naisen hyvin. Tyylikäs ja kalliisti puettu – mutta ne hiukset! Ne oli kammattu valtavan korkealle, painovoimaa uhmaavalle ampiaispesälle, joka käänsi aina päitä siellä, missä nainen liikkui. Elettiin 70–80-luvun vaihdetta, jolloin yleisin hiustrendi oli permispuudeli, joten kampauksessaan selkeästi 60-luvulle unohtunut rouva erottui totisesti silloisen kotikaupunkini katukuvasta.



Nainen palaa mieleeni joka kerta, kun narautan itseni kaavoihin kangistumisesta. Kysyn itseltäni, onko tässä nyt oma ampiaispesäkampaukseni. Tämäkö on se kohta, jossa luovutan uusien tuulien seuraamisen nuoremmilleni ja totean, että tässä on hyvä, jäädäänpä tähän. Kun tajuan ehostaneeni kasvoni kuta kuinkin samalla tavalla viimeiset 20 vuotta. Kun kieltäydyn lähtemästä enää mom jeans -villitykseen (edellinen kerta riitti), tai vannon aina ja ikuisesti poolopaitojen nimeen. Jos parfyymikin on pysynyt samana viimeiset 15 vuotta, mitä se kertoo ihmisestä?



Tosin kaikkihan jämähtävät, johonkin. Yksi roikottaa sulkia hiuksissaan, toinen pitää bloggarihattuaan varmaan kotonaankin ja kolmas vannoo yhä, vuonna 2017, kestorusketuksen nimiin. Ystäväpiirissäni on monia, joiden mielestä hyvää musiikkia ei ole tehty sitten 70-luvun (jos ei 80-luvun Brucea lasketa). Ja heitä, jotka valitsevat ravintolassa aina sen saman pippuripihvin. Ja alkuruoaksi etanat.



Kysymys kuuluukin, missä kohtaa jämähtäminen on silkkaa mielikuvituksen puutetta ja pidättäytymistä uusista haasteista – milloin taas ankkuroitumista turvasatamaan, omaan mansikkapaikkaan, trendivirtausten ulottumattomiin.



Kun kerran hyvän löytää, miksei siihen saisi jäädä? Olkoon se sitten vaikka tavallista työläämpi nutturakampaus. Tai 80-luvun syntikkapop, Burberryn tuoksusta puhumattakaan. Ehkä onnekkaita ovatkin he, jotka oman jämähdyspisteensä löytävät.