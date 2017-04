Kolumnit

Nyky-yhteiskunta on nopeatahtinen. Kaiken on tapahduttava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.



Kaupungin teilläkin ihmiset ohittavat nopeusrajoituksia noudattavia kuskeja säästääkseen kirjaimellisesti sekunnin tai kaksi. Heti aamulla herätessä on jo myöhässä. Välittömästi mieleen juolahtaa päivän tehtävälista. Mahdottomia tehtäviä on alettava ratkaista ennen kuin on edes syönyt aamiaista.



Kiireessä heitetään vaatteet päälle, ja sitten juostaankin jo työpaikalle. Toimistoon päästessä puhelimet soivat, ihmiset puhuvat ja työntekijöitä ravaa joka suunnassa. Maailma on lähtenyt käyntiin, eikä se oikeastaan ole pysähtynytkään.



Kaupunkilaisina olemme tottuneet tähän nopeaan elämäntapaan. Emme piittaa pienistä asioista, ehkä sen takia olemmekin kylmempiä verrattuna maalla asuvaan väestöön. Kun joku huutelee kadulla, emme edes huomaa sitä. Mutta jos joku ohittaa jonossa, se on menoa.



Yhä useampaa viehättää kaupungissa asuminen. Ehkä hiljainen elämä on tylsää. Maaseudun hiljaisuus ja luonto näyttävät häviävän kaupungin melulle ja pakokaasulle. Itse elän keskellä kiireistä elämää. Joka paikassa pitäisi olla, välillä kahdessa samaan aikaan. Eikä se näytä hidastuvan lähiaikoina. Jokainen päivä on edellistä stressaavampi.



Ehkä pidämme itsemme kiireisinä ja aina johonkin asiaan fokusoituna tarkoituksella. Ihmiselle pahin asia voi olla paikallaan pysyminen. Tunnen sen itsekin, mikäli olen koko päivän kotona tekemättä mitään. Mieli alkaa moittia ja sitä tuntee itsensä hyödyttömäksi. Kehitystä ei tunnu tapahtuvan, eikä paikalla jammaaminen ole kivaa.



Hektisessä arjessa eläminen on haastavaa. Tuntee itsensä supersankariksi päivän päätteeksi. Alan olla aika puhki. Kenties muutan maaseudulle, jossa ainoana ärsykkeenä on itikat.