Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Oli kunnia päästä näin finaaliviikolla juttusille kahden kiekkolegendan kanssa. Kysyin, pelailevatko he vielä. Sanoivat käyvänsä silloin tällöin veteraaniturnauksissa, mutta harmittelivat, että siellä pelataan liian tosissaan. Voitonhimoinen valmentaja saattaa jopa laittaa höntsäilevät nautiskelijat vilttiin. Satojen maaotteluiden konkareita touhu hieman hymyilytti.



Jaoimme yhteisen havainnon. On paljon ihmisiä, jotka eivät pysty pelaamaan puolivaloilla. He vetävät aina täysillä ja tunteet pinnassa vaikka vastassa olisi päiväkotilaisia. Heitä löytyy paljon maailman huipulta, mutta myös työpaikkojen ja kaveriporukoiden kuntovuoroilta. Jos pelissä ei lasketa pisteitä, he eivät välttämättä jaksa pelata lainkaan.



Nykyaika haluaa diagnosoida kaikki poikkeavuudet. Missä viipyy diagnoosi voittotosikoille? Piirre tulee pelien lisäksi esiin työelämässä. Sielläkin voittotosikot nousevat väistämättä huipulle, koska haluavat vain voittaa. Voittotosikkuudessa kuten monessa muussakin diagnosoidussa ominaisuudessa on paljon hyvää. Mutta, jos piirre saa rehottaa hallitsemattomasti, tulee ruumiita. Voittotosikko on nimittäin täysin kyvytön arvioimaan voiton hintaa ja seurauksia.



Tietenkin meissä kaikissa on ripaus voittotosikkoa, ja hyvä niin. Pfizer luultavasti kehittää jo lääkettä voittotosikkouden vajaatoimintaan. Ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuuden kannalta olisi kuitenkin äärimmäisen tärkeää löytää jokaisen voittotosikon rinnalle höntsäilijä. Hän muistuttaisi, että viisikymppisten lätkäturnauksessa voi pelata muustakin kuin voitosta ja yhteiskunnan kokonaisetu saattaa olla vaalivoittoa tärkeämpi asia, eikä tämän kvartaalin tuloksen takia kannata kaataa ihan kaikkia sademetsiä.



Voittotosikko ja höntsäilijä kinaisivat tietysti jatkuvasti, mutta tämän peitsenväännön seurauksena maailma pysyisi tasapainossa.