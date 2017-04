Kolumnit

Viime syyskuun lopulla kannoin tavarani 60-luvulla rakennetun kerrostalon ylimpään kerrokseen Vantaan Hiekkaharjussa. Tätä aiemmat kahdeksan vuotta olin asunut Lahessa ja nuoruusvuoteni Vesivehmaan kylässä Lahen liepeillä.



”Sä voit lähtee Lahest, mut Lahti ei susta”, sanotaan. Minuakin hieman mietitytti ajatus Vantaalle muuttamisesta, sillä mielsin itseni vahvasti lahtelaiseksi.



Hiekkaharjuun minut toivat työ ja rakkaus, kaksi elämän tärkeimmistä asioista. Rakkaus oli löytynyt ensin ja työllistyttyäni pääkaupunkiseudulle muutto tapahtui melkein itsestään. Olen muuttanut paljon ja välillä melko spontaanistikin. Vanhempieni luota Vesivehmaalta muuttaessani lukion jälkeen jätin vain lapun keittiön pöydälle ”Heippa! Mä muutin Lahteen!”



Hiekkaharju on hyvin rauhallinen paikka. Töihin lähtiessäni on useana aamuna orava kuikuillut menoani, se on saanut päivän lähtemään iloisena käyntiin. Tikkurilan palvelut ovat lähellä, uimahallikin ihan vieressä, mutta kyllä täältäkin löytyy muutama kauppa, ärrä ja tietysti asema, josta pääsee Helsinkiin alle puolen tunnin ja – mikä tärkeintä – Lahteen alle tunnissa.



Täällä olen myös ensimmäistä kertaa tutustunut naapureihini ja se on kannattanut, olen nimittäin saanut luvan käyttää kellarin tyhjää huonetta nikkarointiin. Hiekkaharjun vesitorni muistuttaa vanhoista kotikulmista, tosin Hiekkiksen ufon muotoinen kalpenee Lahden uljaan, harjulta kohoavan kollegansa rinnalla.



Äitini mielestä asun nykyään ”sielä Hesassa”, mutta eihän tämä ole edes kehä kolmosen sisäpuolella, vaan samalla puolella Lahen kanssa. Vaikka Hiekkis onkin kohdellut minua pehmoisesti ja tulen todennäköisesti viettämään täällä vielä usean vuoden, takkini liepeessä roikkuu yhä Lahti-heijastin.



Kirjoittaja muutti Hiekkaharjuun viime syksynä.