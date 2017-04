Kolumnit

Miltä tuntuisi, jos löytäisit netistä itsestäsi salaa otettuja kuvia? Kuvia, joissa olisit paljaimmillasi; kotona puuhailemassa, nukkumassa tai jopa vessassa? Monille tämä on arkipäivää.



Kun nappaa pienestä lapsesta hassun kuvan ja postaa sen Facebookiin, ei ehkä tule ajatelleeksi, että kuvauskohteen mielipidettä olisi pitänyt kysyä.



On tietenkin eri asia laittaa kuva näytille muutamalle läheiselle sen sijaan, että tuuttaisi sen tuhansien ihmisten seuraamaan somekanavaan, mutta kyllä lapsen lupa pitäisi silti olla. Ei sukulaistädeillekään tarvitse kaikkea näyttää.



Koska itse julkaisen perheille suunnattua blogia, olen tullut keskustelleeksi aiheesta lapseni kanssa. Onneksi. Usein on nimittäin käynyt niin, että juuri se söpöin kuva, joka omasta mielestäni sopisi nettiin hienosti, onkin kuusivuotiaan mielestä kerta kaikkiaan nolo. Edes se, näkyvätkö kuvassa kohteen kasvot vai eivät, ei ole oleellista. Nolo on nolo, ja sillä siisti.



Ymmärrän, en minäkään haluaisi äitini päättävän, mitä matskua Google minusta löytää.



Kun opettaja joutuu vastoin tahtoaan YouTubeen tai oppilas koulutoverien nettikiusaamaksi, kauhistelee aikuinen nykynuorison törttöilyä. Mutta miten lapsi voisikaan oppia kunnioittamaan toisen yksityisyyttä, jos häntä itseään ei ole kunnioitettu? Vanhempien tehtävä on paitsi opastaa netin säännöistä myös toimia itse esimerkkinä.



Maailmalla on käyty oikeuttakin vanhempien käsistä lähteneen Facebook-postailun takia. Jos ei oikeustaisteluita, niin ainakin mojovia perheriitoja on varmasti yhä enemmän luvassa nykyipanoiden kasvaessa googlailuikään.