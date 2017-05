Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Muistatko sen hetken kun lakkasit uskomasta joulupukkiin? Minä en tuota hetkeä omasta elämästäni muista, mutta veikkaan, että kuplan puhkeaminen tuntui hyvältä.



Nykypäivänä puhutaan paljon siitä, kuinka me elämme suuressa kuplassa. Äärimmillään kuplalla tarkoitetaan kai sitä, kuinka ihminen havainnoi vain murto-osan ympärillä tapahtuvista asioista. Henkilökohtaiset kokemuksemme, tiedot ja tilannetekijät vaikuttavat siihen mitä me ympärillämme tapahtuvista asioista rekisteröimme. Täten emme pääse koskaan omasta kuplastamme ulos. Toisin sanoen: Paperitehtaan omistaja katsoo metsää eri lailla kuin metsästäjä.



Kuplautumisesta puhutaan paljon nyt, koska elämme internet-aikaa. Internet nimittäin kuplauttaa meitä tahallaan: Hieman kärjistäen voisi sanoa, että jokainen netissä tekemämme klikkaus vahvistaa ympärillämme olevaa kuplaa. Esimerkiksi Facebook näyttää meille enemmän niitä asioita, joista tykkäämme. Samalla tavalla Google tarjoaa käyttäjälle sellaisia hakutuloksia, joita se uskoo tämän haluavankin nähdä. Paperitehtaan omistajalle näytetään erilaisia hakutuloksia kuin metsästäjälle.



Toisaalta netti tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden astua oman kuplansa ulkopuolelle.



Akuuttia internet-kuplaantumista voi lääkitä esimerkiksi seuraavin konstein: Seuraa somessa myös ihmisiä, joiden kanssa olet eri mieltä ja yritä hyväksyä myös muiden ihmisten erilaisia mielipiteitä. Kannattaa myös opetella käyttämään muita hakukoneita kuin Googlea. Eri hakukoneet antavat nimittäin erilaisia tuloksia. Ja jos mahdollista, yritä lukea suomenkielisten lisäksi myös muun kielisiä uutisia. Saat lajemmankäsityksen maailman menosta.



Joulupukin sijaan uskon, että jokaisen on hyvä tietoisesti pyrkiä oman kuplansa ulkopuolelle.