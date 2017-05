Kolumnit

Olen pienituloinen eläkeläinen ja joudun hakemaan ruokani leipäjonoista. En pidä sitä nöyryyttävänä kokemuksena. Jonossa on porukkaa kaikista ikäluokista ja aika monista kansallisuuksistakin.



Useimmiten asialla ovat samat naamat ja aika kuluu iloisesti rupatellessa. Jännitystä syntyy jakelutapahtumasta: Mitä tänään syötäisiin köyhän kansan malliin?



Tuotteet ovat yli-ikäisiä, mutta jono on opettanut sen, että jos joskus on varaa käydä kaupassa, ostan aina alennuksella laputettuja tuotteita. Näin säästyy rahaa ja tuotteet ovat ihan syötäviä.



Lähistöllä olevan leipäjonon järjestää Martinlaakson Kyläyhdistys ja sinne tulee ylijäämäruokaa sekä kirkolta että kaupoista. Leipäjonoa vetää topakka Elli sopivalla ankaruudella ja myös huumorilla. Hän on leiponut jonottajille jopa pullaa ja keittää kahvit. Siinä sitten turistaan kahvikupposen äärellä, eikä enää palella niin paljon.



Vanhukset ja huonosti kävelevät ovat aina etusijalla. Jono on niin pitkä, että se kiemurtelee Laajaniityntielle asti.



Olen käynyt myös Myyrmäen helluntaiseurakunnassa. Siellä voi parhaina päivinä käydä toista sataa asiakasta. Sali täyttyy ääriään myöten ja pakollinen virrenveisuu ja käännytyspuhe alkaa. Se kuuluu kuvioon, eikä kestä kauan. Ja hehän sen ruuankin ovat hankkineet.



Mielenkiintoista on, että loppujen lopuksi ihminen hyväksyy tämänkin homman. Kerran sain mukaani pussin vehnäjauhoja, jossa luki EU:n avustus. Hyvä, että kuulumme EU:hun.



Jutun pointti on se, että voitaisiinko vaikka ensi vuodeksi luoda meille köyhille sellaiset olosuhteet, ettei leipäjonoja tarvittaisi? Vaikka sitten 100-vuotiaan Suomen kunniaksi.