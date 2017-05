Kolumnit

Toisten esimerkki on jännä asia, ja ihmiset apinoivat toistensa tekemisiä tai asenteita enemmän kuin ehkä tuleekaan ajatelleeksi.



Aloitetaan tyyppiesimerkillä Helsingin keskustasta Kaivokadun ylittävältä suojatieltä: kymmenet ihmiset seisovat kiltisti punaisissa valoissa, vaikka autot ovat yhä jumissa edellisessä risteyksessä. Kaikki ovat hieman vaivaantuneita, mutta siinä me seisomme toistemme esimerkistä kuin tatit.



Paitsi, kun takavasemmalta joku juoksee punaisia päin ja spurttaa kohti raitiovaunua. Uuden esimerkin voimasta tulppa irtoaa, ja puolet odottelijoista ylittää kadun punaisista huolimatta.



Vuonna 2008 Science-lehdessä julkaistun tutkimuksen havaintojen mukaan ihminen on alttiimpi rikkomaan jotakin normia, jos joku toinen on rikkonut jotakin normia ensin. Eikä rikotun normin tarvitse olla sama.



Tutkimuksessa ilmeni, että graffiteilla töhrityllä kujalla ihminen sotki todennäköisemmin kuin kujalla, jota ei ollut sotkettu. Samoin marketin parkkipaikalla autoilijat roskasivat todennäköisemmin, jos ostoskärryjä lojui hujan hajan palauttamattomina.



Kaaos ruokkii kaaosta, sanoisi kyynikko, mutta asialla on valoisampikin puoli: omalla käytöksellä voi olla itseään suurempi vaikutus myös kivassa mielessä. Roskaamattomuus lisää roskaamattomuutta, pienet teot lisäävät vastaavia pieniä tekoja.



Itse muistan tapauksia, joissa olen toisen esimerkistä lajitellut ruoantähteet biojätteeseen, laskenut alamittaisen kalan takaisin järveen, antanut lantin kerjäläiselle, siivonnut yhteiseltä työpisteeltä jättämäni kahvitahrat tai kiittänyt kaupan kassaa tilanteissa, joissa en olisi sitä muuten tehnyt.



Aikuisena ihmisenä sitä kuvittelee tekevänsä itsenäisiä päätöksiä, mutta usein me matkimme toisiamme niin pahassa kuin hyvässä.