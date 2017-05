Kolumnit

Edessämme oli helvetti: lähes neljän tunnin junamatka Puerta de Santa Mariasta Malagaan kahden villin lapsen kanssa. Luojan kiitos samaan vaunuun osui kolme komeaa miestä, jotka aloittivat välittömästi poikiemme leikittämisen. Leikki jatkui tuntitolkulla. Missään en ole nähnyt niin lapsirakasta porukkaa.



Ihmettelin, miksei kolmikko ymmärrä alkeisespanjaani. Selvisi, että he olivat turkkilaisia Nato-sotilaita siirtymässä jonnekin Rotan kaupungin tukikohdasta.



Tapauksesta on vuosia, mutta aina kun luen uusimmista oikuistasi, Recep Tayyip Erdogan, mietin, mitä heille kuuluu. Oletko kenties heittänyt nämä hienot miehet vankilaan, niin kuin olet tehnyt 18 000 ihmiselle sillä verukkeella, että viime kesänä maassasi oli vallankaappausyritys. Tai ehkä olet vain erottanut heidät niin kuin kymmenettuhannet muutkin. Eniten pelkään, että he ovat yhä duunissa toteuttamassa sairaita käskyjäsi.



Kun olen kertonut junamatkastamme, olen saanut kuulla, ettei tuossa ole mitään ihmeellistä. Turkkilaiset kuulemma palvovat lapsia. Sinä valitettavasti et. Olet esimerkiksi pitänyt jo puoli vuotta vankilassa kolumnisti Kadri Gürseliä, jolla on kymmenenvuotias poika (HS 3.5.). Mitäkö Gürsel on tehnyt? Arvostellut sinua. Suonet anteeksi, mutta tämä liippaa aika läheltä. Vanhempi poikani on yhdeksän.



Recep Tayyip Erdogan, minä en ymmärrä, miten maassa, jossa lapsia palvotaan, joku on voinut jäädä aikuisten huomiosta paitsi yhtä pahasti kuin sinä. Muuten ei nimittäin ole selitettävissä se, että empatiakykysi on kolmevuotiaan tasolle. Kolmevuotiaana kuuluukin ajatella, että omat halut menevät muiden tarpeiden edelle. Sinun halusi on kahmia valtaa niin paljon kuin mahdollista. Kolmevuotiaan tavoin sepität tarinoita, joihin puoli Turkkia uskoo.



En keksi suosiollesi muuta selitystä kuin sen, että turkkilaiset palvovat lapsia. Vaikka lapsi olisi 63-vuotias.