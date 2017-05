Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

”Taas teet tuota.”



”Ai mitä?”



”No nuolet sormiasi! Kamala tapa. Ei ihme, että flunssa aina iskee.”



”Mutta vähän vaikea näitä juustonaksuja on syödä ilm…”



”No hyvänen aika, aikuinen ihminen sentään!”



Olen reippaasti yli viidenkymmenen, kahden aikuisen tyttären äiti. Saan silti, aina silloin tällöin, kuulla ripitystä äidiltäni. Milloin ikkunani ovat likaiset, taulu ripustettu outoon paikkaan, tuijotan liikaa puhelinta tai valvon liian myöhään. Tai sitten nuolen niitä sormiani. Kuulemma (en kyllä myönnä). Eikä kaksi vuotta vanhempi siskoni pääse yhtään helpommalla, päinvastoin.



Välillä se kirpaisee, mutta niinhän totuus aina.



Olen sitä paitsi etuoikeutettu. Ystäväpiirissäni on monta äiditöntä, ollut jo pitkään. Se, että yhä keski-iässä saan kiukutella äidilleni, on asia, jota en vaihtaisi mihinkään.



Teininä ja nuorena aikuisena äidillisen kritiikin vastaanottaminen oli vaikeampaa. Vanhemmiten olen oppinut olemaan kiitollinen siitä, että lähipiirissä on henkilö, joka ei ole vieraskorea. Joku, joka ainoana informoi, että vierashuoneen sänky natisee epämukavasti ja ikkunoistakin vetää. Joku, joka uskaltaa ihmetellä kasvatusmetodejani – ja tarvittaessa myös kyseenalaistaa tuoreimman vaatehankintani tai huulipunani värin.



Äitien ja aikuisten tyttärien välinen suhde on erityinen. Se on ihmeellinen yhdistelmä rakkautta ja kinaa, ylpeyttä ja kritiikkiä, menetetyn nuoruuden aiheuttamaa hentoa kateutta (tunnustan) - ja koko ajan kasvavaa kaveruutta ja sydänystävyyttä. Äiti on ehkä se, joka kommentoi asioitasi kaunistelematta ja lähes tulkoon aina pyytämättä, mutta mikä määrä välittämistä ja huolenpitoa tuohon neuvomiseen tiivistyykään.



Ja kun elämässäsi tapahtuu jotakin, hyvää tai huonoa, ensimmäisenä kerrot siitä äidille. Koska ketään muuta maailmassa eivät asiasi kiinnosta yhtä paljon kuin äitiäsi.