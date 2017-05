Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jostain syystä sitä aina löytää itsensä television äärestä tähän aikaan keväästä. Tarkoitan tietysti jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuja, jotka liimaavat sadat tuhannet suomalaiset ruudun eteen Leijonia kannustamaan.



Toki minunkin kavereistani löytyvät ne, joiden mielestä MM-kisojen seuraaminen on tyhmää, tai vähintäänkin naiivia. Tiedättehän: kaikki parhaat pelaajat eivät edes pelaa kisoissa ja maailmanlaajuisesti ”jääkendo” on täysin marginaalissa oleva laji.



Hohhoijaa.



Urheilua seurataan pääosin nautinnon takia, eikä kiekon toljottaminen ole keneltäkään pois.



Viimeiset kymmenisen vuotta Suomi on ollut jääkiekon arvokisoissa lähes pysäyttämätön. MM-kisoissa jatkopaikkaa on joka vuosi voinut pitää ennalta selvänä asiana. Myös olympialaisista Leijonat ovat saapuneet kotiin poikkeuksetta mitali hampaissaan. Arvoturnauksissa voitettujen mitalien määrässä mitattuna Suomi onkin ollut yksi 2000-luvun menestynein joukkue.



Tänä vuonna on ollut eri ääni kellossa. Suomen joukkeen peli haki uomaansa pidempään kuin yleensä, ja viime viikon 1–5 selkäsauna Ranskalta on tuloksellisesti yksi Leijonien yllättävimmistä (noloimmista) tappioista vuosiin.



Itse asiassa todellinen kurinpalautus saatiin viime syksynä Kanadassa pelatussa World Cupissa, jossa jokaisella joukkueella oli käytettävissään kaikki parhaat pelaajat. Tuossa turnauksessa Leijonien ”saaliiksi” jäi kolme hävittyä ottelua ja käsittämätön yksi tehty maali.



Leijonien voipuneista otteista on toisaalta myös löydettävissä jotain positiivista: MM-kisojen alkusarjan peleissä ei rehellisyyden nimissä ole ollut jännitettävää enää vuosiin. Nyt kun Sveitsin ja Norjan tapaiset pikkumaat ovat nostaneet tasoaan, ja Suomi ei tee tulosta, saa kisoja jännittää alusta asti.