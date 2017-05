Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Esikoista odottaessamme keskustelimme puolisoni kanssa pitkään tulevan lapsen nimestä. Etunimi päätettiin nopeasti, mutta sukunimiasiaa pyöriteltiin puoleen ja toiseen.



Isälle oli tärkeää, että lapsi saisi nimenomaan hänen sukunimensä. Itselleni riitti, että olisin saman niminen kuin vauva. Päädyimme siis siihen tavalliseen ratkaisuun ja otimme koko perheelle miehen sukunimen. Ei mikään feminististen saavutusteni huippuhetki, mutta tyydyttävä ratkaisu silti.



Pian uudistettava nimilaki olisi saattanut ratkaista ongelman kerralla. Jatkossa lapselle voisi mahdollisesti antaa kahdesta sukunimestä yhdistetyn kaksoisnimen.



Kuulostaa äkkiseltään monimutkaiselta ja vähän hassultakin.



Vastaava systeemi on kuitenkin käytössä esimerkiksi Espanjassa. Lapsi saa siellä etunimen lisäksi kaksi sukunimeä, toisen isältä ja toisen äidiltä. Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa taas etu- ja sukunimen lisäksi on mahdollista ottaa ”välinimi”, jonka ansiosta kaksi sukua voi olla nimessä läsnä, vaikka sukunimiä olisikin vain yksi.



Suomalainen nimikulttuuri on erilainen kuin espanjalainen, mutta ei sukunimiperinteemme mitenkään ikiaikainen tai koskematon ole. Yhtenäinen sukunimikäytäntö yleistyi Suomessa 1800-luvulla, ja virallinen sukunimi tuli lain voimalla pakolliseksi vasta 1920.



En tiedä, olisiko lapsemme saanut tuplasukunimen, jos se olisi ollut mahdollista. Olisi kuitenkin hienoa, jos sellainen mahdollisuus olisi. Tällöin tuoreille vanhemmille jäisi enää se toinen suurempi kiistanaihe: Kuka päättää lapsen kirkkoon kuulumisesta.



Meillä asia ratkaistiin jättämällä päätös lapselle itselleen.