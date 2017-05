Kolumnit

Meidät suomalaiset nähdään maailmalla tehokkaina ja luotettavina, innovatiivisuutemme ja kielitaitomme on maailman huippua ja passimme vuodesta toiseen maailman vahvimpia. Näissä olisi jo rutkasti aihetta iloon ja ylpeyteen.



Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuonna ja keskellä maamme kansainvälistäkin huomiota tulee kuitenkin mieleen eräs merkillinen seikka: Olemme maailmalla matkatessamme edelleen yllättävän sisäänpäinkääntynyt kansa. Lentohenkilökuntaan kuuluva ystäväni virkkoo tunnistavansa suomalaisen matkustajan jo kaukaa ryhdistä – tai sen puutteesta.



Miksi nöyristelemme ja koitamme näyttää huomaamattomilta hiirulaisilta? Entä miksi panikoimme, kun tuntematon avaa suunsa tai ”änkeää” samaan hissiin? Kysäisin taannoin hotellin hississä suomalaiselta pukumieheltä aamiaissalin sijaintia, jolloin tämän silmät laajenivat kauhusta kielien: ”Puhuiko tuo?”



Italialaisen hotellin vastaanotossa työskentelevä komeampi puoliskoni taas kertoo suomalaisen asiakkaan karkaavan ensin nurkan taakse ja vasta sieltä huikkaavan heipat.



Italiassa introverttikin suomalainen joutuu mukavuusalueensa ulkopuolelle, kun ruokakaupassa likinäköinen vanhus pyytää apua suolapaketin löytämisessä. Tai kun myyjä pyytää huutamaan oliivit kassalle jättäneen asiakkaan kadulta takaisin. Myös allekirjoittaneen perään on juostu, kun pankkikortti unohtui kassalle. Toisten auttaminen on täällä itsestäänselvyys, ei poikkeus.



Kaikkien ei tarvitse olla suupaltteja tai tiukkojen tilanteiden vitsiniekkoja. Mutta siinä vaiheessa, kun peruskäytöstavat kuten kiitoksen, anteeksipyytämisen ja hein sanominen eivät tule luonnostaan, on syytä pohtia, mikä on pielessä. Itseään ei pidä asettaa muiden yläpuolelle, muttei vähätelläkään.