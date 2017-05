Kolumnit

Minulla on oikeasti ikävä Love Recordsia: sitä ikonista levy-yhtiötä, jota ilman suomalainen kulttuuri olisi jäänyt paitsi sen ikonisimmista tähdistä, joita olivat Rauli Badding, Hurriganes, M. A. Numminen, Juice Leskinen jne...



Firmalla oli sielua ja sydäntä sekä sellaista riskinottokykyä, jota suomalaisessa musiikkimaailmassa ei enää ole ja pelkään pahasti, että tuskin enää tuleekaan. Maailma muuttuu paremmaksi kun ihmiset ajattelevat, puhuvat ja tekevät asioita niin, että ajatellaan myös muuta kuin pelkkää omaa itsekästä etua.



Kyse on uskomusjärjestelmästämme, mihin me uskomme, niin semmoiseksi se maailma ja myös meidän oma elämämme muuttuu. Uskomusjärjestelmäämme taas vaikuttaa hurjasti se, mitä me luemme, kuulemme tai katsomme.



Yksi biisi ei ole siis niin harmiton asia kuin me sen luulemme olevan, koska kappaleessa olevat sanat iskevät alitajuntaamme, kun ne virtaavat melodioiden kautta mieleemme. Sanoman voimallisuutta lisää se, että tietoiselle mielellemme me sanomme, että se on harmitonta.



Love Recordsin artistien ja bändien musa ei ollut harmitonta. Se suututti päättäjiä ja sen ajan portinvartijoita. Lisäksi se herätteli ihmisiä aktiivisuuteen ja toimimaan oikein. Toki ihmissuhteista ja hauskanpidostakin laulettiin ja miksei niin olisi tehty? Se on osa elämää.



Kun uskoo itseensä ja tekee sitä mitä oikeasti haluaa tehdä ja jättää tekemättä ne asiat joita muiden mukaan kuuluisi tehdä, niin hyviä asioita tulee elämääsi. Love Records, sen artistit ja sen musiikki todistivat, että jos toimii oikein, niin sinusta jää positiivinen jälki maailmaan kauan oman kuolemasi jälkeenkin.