Digitalisaatio voi kolminkertaistaa tai nollata palkkasi

Teknologian kehitys on taas yllättänyt ihmisen housut kintuissa. Kun työt voi siirtää maailman ääriin tai roboteille, ammattiyhdistysliike on aseeton. Tilanne vain pahenee, kun robotit alkavat oikein kunnolla tuhota perinteisiä työpaikkoja. Yhteiskunta jakautuu voittajiin ja häviäjiin. Digitalisaatio triplaa toisten liksat ja nollaa toisten.



Pettymys purkautuu populistien riemujuhlana. Ironista kyllä, populistit mellastavat juuri it-superloikan luomalla alustalla eli sosiaalisessa mediassa. Some voisi teoriassa olla paikka, jossa erilaiset ihmiset eri puolilta maailmaa kohtaavat ja oppivat ymmärtämään toisiaan. Käytännössä kuitenkin kokoonnumme somekupliimme vihaamaan kaikkia muita ja jakamaan vain omaa maailmankuvaamme tukevia ”uutisia”. Samalla tulemme vahvistaneeksi juuri sitä kahtiajakoa, josta pettymys ja ääri­ajattelu kumpuavat.



Samaan aikaan he, joiden elinkeino luo kuplia ja rapauttaa riippumatonta journalismia, nauravat matkalla pankkiin. Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on Forbesin mukaan jo maailman viidenneksi rikkain ihminen.



Tietenkään syy ei ole somen tai Zuckerbergin, sillä teknologialoikat ovat ennenkin aiheuttaneet työttömyyttä, näköalattomuutta ja ulkomaalaisvihaa. Viimeksi se johti fasismin nousuun ja toiseen maailmansotaan. Sen jälkeen tulonjaon tasaajiksi nousivat sosiaalidemokratia ja ammattiyhdistysliike.



Nyt tarvitaan jotain vastaavaa, mutta Facebook-ajan säännöillä. Zuckerberg tekee rahansa myymällä meitä eli Facebookin kahta miljardia käyttäjää yrityksille. Mitäpä, jos me kaksi miljardia purkaisimme kuplamme ja liittyisimme yhteen. Saisimme miljardööri-Markin tekemään mitä tahansa, jos uhkaisimme, että lähdemme pois palvelustasi, jos et suostu. Sosialistinen media, kiroaisi hän.