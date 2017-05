Kolumnit

En ole ihmisvihaaja, mutta tuoksu voi viedä minulta tajun

”Anteeksi, kenellä teistä ei ole hajuvettä? Olen vakavasti yliherkkä.”



Näin kysyn lähes täydessä bussissa saadakseni siedettävän istumapaikan.



Hajuste- tai kemikaaliyliherkkyys, tai paremminkin toksiini-intoleranssi, on vakava tila, joka on usein seurausta homeille altistumisesta. Arkeani on hengityssuojain, jonka alla ovat vielä peitetyt sieraimet, koska kemikaalit menevät nenästä hajuhermoa pitkin aivoveriesteen läpi suoraan keskushermostoon. Tila on vakava, koska aivoveriesteen heikkenemisen lisäksi solumme ja maksamme kyky poistaa toksiineja on heikentynyt.



Moni kaltaiseni, tahtomattaan sairastunut on kotinsa vanki. Itse olen päättänyt elää ulkona maailmassa ja jatkaa aktiivisesti työelämässä. Kanssaihmisten onkin syytä tottua suojaimia käyttäviin henkilöihin, koska homeista sairastuneet ihmiset lisääntyvät Suomessa jatkuvasti. Meitä voi olla jopa miljoona.



Suojaimia käyttävä ei ole ihmisvihaaja, vaikka välttelee muita. Ihmiset tuoksuineen ovat meille se kaikista pahin altiste. Muiden ei kuuluisi kärsiä kenenkään hajusteista. Se mikä toiselle on ihana tuoksu, on toiselle vakava myrkky, joka voi viedä tajun. Lääkettä tähän sairauteen ei ole, eikä siedätys auta, koska kyseessä ei ole allergia, eikä liioin astma. Ainoa apu on altisteiden välttäminen ja puhdas, raikas ilma.



Suomessa onkin mielenkiintoista se, että osaamme pitää maailman puhtaimman ulkoilman poissa sisätiloista. Itse ajattelen, että hajusteet kuuluu aistia vasta, kun on lähikontaktissa, toisen iholla. Näin tuoksu voi olla viehättävä ominaisuus.



Haastankin kaikki tiedostamaan hajusteiden käyttöään. Metrien tai jopa kymmenien metrien päähän löyhkäävä pistävä kaupallinen tuoksu ei ole persoonallinen piirre, eikä se ole kenenkään mielestä viehättävää.