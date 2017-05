Kolumnit

Pysäköinnin vertaisvuokrauspalvelu on parkkipaikkojen Airbnb

Helsingissä aloitti keväällä pysäköinnin vertaisvuokrauspalvelu Rent-a-park. Se on ensimmäinen kerta, kun vastaavaa kokeillaan Pohjoismaissa. Kaupungissa on aina pulaa pysäköintipaikoista, ja vertaisvuokrauspalvelu voi olla yksi ratkaisu pulaan. Palvelu on kuin parkkipaikkojen Airbnb. Palvelun avulla autoilija löytää helposti vapaan parkkipaikan.



Parkkipaikkojen haltijat, joko yksityiset tai vaikkapa parkkihalliyhtiöt, voivat ilmoittaa parkkipaikkansa palveluun, josta autoilija näkee reaaliajassa vapaiden parkkipaikkojen tilanteen. Yksityinen parkkipaikan haltija voi tienata palvelulla hieman ylimääräistä bensarahaa.



Palvelun keskeinen kokeiluympäristö on Kalasatama. Se onkin hyvä paikka aloittaa, sillä vieressä Suvilahdessa ja Teurastamolla on paljon tapahtumia, joihin saavutaan autolla kauempaakin. Jos Turengista körötellään autolla Tuskaan, on hyvä tietää että parkkipaikka on valmiina.



Parkkipaikkojen vertaisvuokrauspalvelulla luulisi olevan tulevaisuudessa kysyntää. Palvelu liittyy tiiviisti autojen jakamispalveluiden lisääntymiseen. Autojen jakamispalveluita käyttävillä on usein pulaa parkkipaikoista.



Autojen jakamispalveluita on jo monia, ja jatkossa todennäköisesti tullaan yhdistämään kaikki liikenne jakamistalouden alle. Suomessa pioneerityönä kehitettävien MaaS-palveluiden (Mobility as a Service) odotetaan olevan seuraava suuri juttu kansainvälisesti. Ajatuksena on, ettei yksilön tarvitse omistaa mitään kulkuvälinettä, vaan kuukausimaksulla voi käyttää vuokra-autoa, taksia, junaa, bussia ja vaikka lentokonetta, jos maksaa hieman lisää.



MaaS-maailmaan parkkipaikkojen jakamispalvelu istuu mainiosti. Jos Rent-a-park toimii, kilpailu silläkin sektorilla tulee varmasti kovenemaan.