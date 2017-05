Kolumnit

Pahoinvointiin määrätään nyt myös metsäretriittiä

Tiesitkö, että ympärillämme on valtava määrä pölkkyjä, jotka tyrkyttävät meille mieltä ja kehoa parantavaa hyvinvointia. En nyt puhu life coacheista tai personal trainereista, vaan suomalaisesta metsästä.



Biologi Adela Pajusen ja maantieteilijä Marko Leppäsen kirjoittama Terveysmetsä-kirja (Gummerus 2017) valottaa luonnon terveyttä edistäviä vaikutuksia. Harvemmin sitä tulee ajatelleeksi. Kun menet metsään, verenpaine, lihasjännitys ja stressihormonien määrä laskee lyhyessä ajassa.



En ole kirjaa vielä saanut käsiini, mutta metsää meiltä löytyy, ihan Stadistakin. Tämän näkee esimerkiksi, kun kiipeää Malminkartanon jätemäelle ja katsoo ympärilleen. Helsinki – metsää. Espoo – enemmän metsää. Vantaa – vielä enemmän metsää.



Joskus kuulee ulkomailla ihmettelyjä siitä, että eikö suomalaisella kesämökillä pelota, kun on ne eläimet ja metsä. Vastaan perisuomalaiseen tapaan, että kaupungissa sitä vasta pelottaa, kun joutuu elämään vieraiden ihmisten keskellä. Metsässä ollaan turvassa.



Nykyaika on koomista. Toimittaja Reetta Räty kommentoi turhista tavaroista luopumiseen neuvovaa KonMari-buumia taannoin Image-lehdessä: "Me ostamme (tavaroita), että tulisimme onnellisiksi. Luovumme (tavaroista), että tulisimme onnellisiksi."



Niinhän se on. Joku onnistuu synnyttämään hetkellisen ilmiön, sanoittamalla uusiksi jonkin tylsän ja arkipäiväisen asia.



Metsäbuumissa voisi olla airuita samaan: Meillä Suomessa yksinäisyys tappaa ja syrjäytyminen on luokiteltu vaaraksi suurin piirtein kaikelle mahdolliselle. No nyt tutkijat kehottavat meitä lisäämään hyvinvointiamme, kyllä, painumalla metsään. Olemaan yksin, ja syrjässä muista ihmisistä.