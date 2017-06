Kolumnit

Betoniviidakon valttikortti on huikea näköala

Hirveän ruma. Tosi hieno. Nämä ovat yleisimmät kommentit, jotka kuulen, kun kerron ihmisille missä asun.



Merihaka ja varsinkin sen arkkitehtuuri jakavat vahvasti mielipiteitä. Tornitaloalueilla on usein huono maine, mutta ainakin Merihaassa elo on rauhallista, joskus suorastaan uneliasta. Hiljaisuuden rikkoo ainoastaan satunnainen lokkien kirkuna sekä läheiselle Hanasaaren hiilikasalle saapuvan rahtilaivan humina. Siitä tulee aina mieleen suurten kaupunkien satamat ulkomailla.



Liikenteen melu ei alueella häiritse, sillä ylhäällä pihakannella ei autoja kulje.



Mielestäni yksi Merihaan parhaista puolista on sen loistava sijainti. Teki mieli sitten yleiseen saunaan, balilaiseen ravintolaan, urheilemaan, elokuvateatteriin tai klubille tanssimaan, kaikki on lähellä. Merihaassa on itse asiassa hieman pikkukylän fiilistä: käydään samassa lähikaupassa, jutellaan naapureiden kanssa hississä ja lauletaan karaokea lähibaarissa. Taloyhtiön lenkkisaunassa voi kuulla tarinoita alueen historiasta.



Muutenkin Merihaassa on yhteisöllistä toimintaa. Kerhohuone on ahkerassa käytössä ja alueella järjestetään kirppiksiä ja kulttuuritapahtumia. Betoniviidakko ei ole pian pelkästään harmaa, sillä Merihakaan on tulossa katutaidetta, johon alueen asukkaat ovat saaneet olla vaikuttamassa. Merihaan valttikortteihin kuuluvat myös huikeat näköalat: Kruununhaka ja Katajanokka aamuruuhkan autojen takavalojen muodostamine rubiinijonoineen sekä kauempana näkyvät risteilylaivat. Ja tietysti se meri!



Alue on myös taiteilijoiden mieleen: urbaanissa Merihaassa on kuvattu monen monituista audiovisuaalista tuotosta. Kuvauspaikaksi sen ovat kelpuuttaneet niin Paleface kuin Aki Kaurismäkikin.



Ja löytyy Merihaasta muutakin kuin betonia, sillä ylätasanteella on kaupunkiviljelmiä.