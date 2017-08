Kolumnit

Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa miljoonan

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen aloittaa tänä syksynä 45 000 uutta opiskelijaa ja lukionkin 35 000 opiskelijaa. 80 000 nuoren pää on täynnä suuria suunnitelmia, mutta miten ne saadaan realisoitua.



Kirjailija Charles Bukowskin mukaan jokainen on parikymppisenä nero, mutta viisikymppisenä tarvitaan jo tekoja. Nuori tekee teini-iän hormonimyrskyn keskellä isoja päätöksiä tulevaisuutensa suhteen. Ajatus pitäisi pitää kirkkaana rakkaushuolien, rahaongelmien ja tenttipaineiden keskellä.



Kannustava aikuinen tai innostava opettaja voivat luoda nuorelle uskon pärjäämiseen. Moni vaikeasta ympäristöstä pitkälle ponnistanut kiittää aikuisen oikea-aikaista, rohkeaa ja päättävästä puuttumista. Epäsosiaalinen elämä on lopetettava, hänet on kiskaistava pois syrjäyttävästä ympäristöstä, joka tuhoaa itsetunnon ja saa alisuoriutumaan.



Jokainen syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. Ehkä tätäkin merkittävämpiä ovat henkiset kärsimykset, kun fiksu ja lahjakas nuori ei koskaan pysty elämään näköistänsä elämää, vaan jää pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle.



Sosiaalisen tuen tarve on suurinta nuorilla, jotka ovat impulsiivisia ja levottomia sähläreitä tai toisaalta passiivisia ja arkoja jumittajia. Toista on vaikea saada saman pöydän ääreen istumaan ja keskustelemaan tulevaisuudesta, toista on vaikea saada lähtemään mökistä liikkeelle ja etsimään omaa elämänpolkua. Temperamenttitutkimus puhuu rohkeista ja rempseistä lähestyjistä ja toisaalta aroista ja vetäytyvistä välttäjistä, joiden on vaikea päästä liikkeelle.



Lähestyjä tarvitsee opetusta toisten huomioimisessa ja rauhoittumisessa, välttäjä puolestaan suun aukaisemisessa oikeassa paikassa ja reippaudessa päästä liikkeelle.



Syrjäytymisvaarassa on nyt 30 000 nuorta, jotka eivät ole työssä tai opiskele. Syrjäytynyt voi olla mielenterveyshäiriöinen nuori, jonka taidot ja voimat eivät riitä opiskeluun tai työhän, hän voi olla hukassa elämänpolullaan tai voi olla väsynyt, hukassa ja masentunut, ulospäin menestyjältä näyttävä, jolta voimat kerta kaikkiaan loppuvat. Suurin osa työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvista nuorista kärsivät voimakkaista masennus- ja ahdistusoireista. He tarvitsevat räätälöityjä työpaikkoja ja kuntoutusta. Alle 20-vuotiaan nuoren paikka on ehdottomasti koulutuksessa tai työssä, ei ulkopuolella.



Yhteiskunta menettää hukattujen nuorten takia sosiaalimenoina ja menetettynä työpanoksena 1,2 miljardia euroa vuodessa. Aikuinen voi omalla esimerkillään luoda nuorelle uskoa tulevaisuuteen. Suomessa vähävaraisellakin on mahdollisuus opiskella yliopistossa ilmaisen koulutuksen takia. Fiksun nuoren ei saa antaa alisuoriutua ja sanoa ”kun en minäkään, niin et sinäkään.” Vaikeista oloista tulevan nuoren on usein vaikea uskoa, että hän voi itse vaikuttaa tulevaisuuteensa ja että hyvät asiat kuuluvat hänelle. Tässä uskon luomisessa vahva, fiksu ja innostava aikuinen tai opettaja ovat avainasemassa.