Kolumnit

Teatterissa tajuaa, että omat ongelmat ovatkin universaaleja

Teattereissa alkaa pian uusi näytäntökausi. Varsinkin ooppera, baletti ja isot teatterit tasapainoilevat ohuella köydellä: teoksissa tulee olla uusille katsojille sopivia elämyksiä, mutta toisaalta ohjelmisto ei saa olla liian yksinkertaista kokeneellekaan yleisölle.



Suomen Teatterit ry:n teettämään tutkimukseen osallistuneista 47 prosenttia ei käynyt viime vuonna kertaakaan teatterissa, oopperassa tai tanssiesityksissä. Olisin vielä nelisen vuotta sitten vastannut samoin. Ei vain tullut käytyä, vaikka periaatteessa kiinnostikin. Esityksiin lähtö taitaa usein olla enemmän aikaansaamisesta kuin rahasta kiinni, sillä edullisiakin näytöksiä on – jopa oopperassa ja baletissa, joilla yhä lienee turhan elitistinen maine.



Teatteriharrastaja minusta tuli, kun lopulta päätin lopettaa aikomisen ja toimia. Aloin antaa mahdollisuuksia uudelle. Aluksi lähes ahdistuin, jos en ymmärtänyt kaikkea, mitä näyttämöllä tapahtui. Yritin vimmaisesti tulkita näkemääni ja hämmennyin. Kokemus näköjään muokkaa makua, sillä nykyään sytyn eniten esityksille, jotka eivät ole täysin selkeitä. Tärkeintä on, että teos herättää tunteita ja ajatuksia.



Esitykset voivat myös tarjota samaistumiskohteita, jopa vertaistukea. On helpottavaa tajuta aina vain uudelleen, että omat ongelmat ovatkin universaaleja, koko ihmiskunnalle tuttuja jopa vuosisatojen takaa. William Shakespearen (1564–1616) näytelmä Kesäyön unelma on kesäteattereidenkin suosima klassikko. Siinä yksi ihastuu toiseen ja toinen kolmanteen. Tunteet, toiveet ja halut menevät ristiin niin kuin joskus tosielämässä.



Rohkeus kulttuuriharrastuksessa on johtanut minulla entistä avoimempaan asenteeseen muillakin elämän­alueilla. Samalla arjesta on tullut aiempaa rikkaampaa.