Älypuhelinlapsi on uusi sukupolvikokemus

Tilitin ennen lomia tällä palstalla lasteni kännykän tuijottamisesta ja himopelaamisesta. Sen jälkeen olen kuullut kuudesluokkalaisen isästä, joka on jäänyt yksin taistelussa rajatonta pelaamista vastaan. Kaverien vanhemmat ovat jo luovuttaneen ja antavat lastensa pelata mielin määrin K-18-pelejä.



Facebook-kaverini taas oli ottanut ekaluokkalaiseltaan älypuhelimen pois havaittuaan, että siitä on vain harmia. Aikoi palauttaa vasta kolmannella.



Tuttu alakoulun opettaja sai vanhemmalta Wilma-viestin, jossa vaadittiin kännykän kieltämistä välitunneilla, jotta lapset tekisivät muutakin kuin pelaisivat. Opettaja oli täysin samaa mieltä, mutta viestiin oli pakko vastata, ettei opella ole oikeutta puuttua asiaan.



Älypuhelinlapsi on kolme-nelikymppisten sukupolvikokemus. Somekeskustelujen perusteella kyseessä on meidän oma talvisotamme. Tosin sillä erotuksella, että taistelijoiden kesken vallitsee suuri erimielisyys. Olen kuullut vain yhdestä koulusta, jossa vanhemmat sopivat keskenään, ettei yksikään ekaluokkalainen saa älypuhelinta.



Pelaaminen on kuin sokeri tai suola. Kohtuukäyttö on tarpeellista ja hauskaa, mutta liika suola vie tuhoon. Valitettavasti ihmisen, varsinkin lapsen, kyky sokerin ja pelien kohtuukäyttöön näyttää olevan yhtä huono.



Jos olisin diktaattori, jokaisella kansalaiselle olisi peliaikatili. Aikaa myöntäisin iän mukaan. Ekaluokkalaiselle esimerkiksi 30 minuuttia päivässä, kuudesluokkalaiselle enemmän. Poikkeustapauksissa kuten e-urheiluharrastuksen perusteella aikaa voisi saada tai ostaa lisää. Vanhempien tilillä peliaika olisi pakollista, jotta jokainen aikuinen pelaisi vähintään tunnin viikossa. Näin aivot pysyisivät vetreinä ja ymmärrys lasten maailmasta edes välttävällä tasolla.



Sitä odotellessa, kootkaa luokan vanhemmat yhteen ja sopikaa yhteiset pelisäännöt. Hauskaa kouluvuotta kaikille!