Vain pienillä parannuksilla Suomi olisi loistava turistikohde

Voi kuinka paljon hyvää turismipotentiaalia Suomessa meneekään hukkaan!



Olen muutamana viimeisenä kesänä kolunnut kotimaata. Monta upeaa ja odottamatonta paikkaa on Vaasasta Imatralle ja Hangosta Nuorgamiin ajaessa nähty, mutta monesta on lähdetty myös häkellyksen ja pettymyksen sekaisin tuntein.



Ihan hyvän muuttamiseksi loistavaksi ei paljoa tarvittaisi. Usein hymy, ruoka ja puhtaus riittäisivät.



Leirintäalue voi sijaita upean järven rannalla ja lähellä hienoja lasten touhuparkkeja, mutta jos vessat ovat törkyiset, yhteissuihkujen lattialla kakkaa ja henkilökunta nyrpeää, tunnelma kyllä latistuu.



Maha täynnä asiat ovat aina paremmin. Laadukkaasta lähiruoasta maksaa mielellään, muoviin kääritystä lihapulla-annoksesta ei. Lisäksi etelän nirppanokkaiset rouvat ilahtuvat valtavasti, jos menun vegeosiossa on muutakin kuin kananugetit. Palkitsemme eleen pysähtymällä samaan paikkaan ensi kesänäkin.



Vaikka läpeensä kaupallistetut turistikohteet ovat Suomeen ehkä liikaa, ei pieni mainostus haittaisi. Luontoreitti hiidenkirnulle ei nimittäin elähdytä, jos pönttö turisti ei löydä koko kirnua.



Jenkkilässä hiidenkirnu olisi merkitty lukuisin kyltein, vieressä olisi opas kertomassa kirnun historiasta ja aitaus, missä saisi kuvauttaa itsensä hiidenkirnun kanssa. Kirnumyymälässä myytäisiin hiidenkirnu-pehmoleluja ja ”Käväisinpä kirnulla” -t-paitoja. Luonnollisesti hiidenkirnulla olisi myös vahva somepresenssi.



Kotimaa on rakas, ja uusille reissuille tulee aina lähdettyä. Ulkomaalaisten turistien raha irtoaa vaikeammin. Kaunis luonto ja lumeton kesäsää eivät yksin riitä. Kokonaiselämykseen ja hyvään palveluun täytyy panostaa.