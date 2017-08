Kolumnit

Sääntö-Suomi voisi ottaa mallia Portugalista

Kiltti, kuuliainen, esimerkillinen. Tuleeko näistä ominaisuuksistasi mieleesi jokin tietty EU-maa? Jep. Sehän on Suomi!



Elämme yhteiskunnassa joka pyrkii edistämään tasa-arvoa, rauhaa, yhdenvertaisuutta ja onnellisuutta. Jopa niin kovasti, että uuden EU-direktiivin tultua voimaan (tai peräti ennen sitä!), haluamme valmistella asiat mallikkaasti pykälien mukaan ja täyttää direktiivit viimeistä piirtoa myöden; mielellään täydellisesti.



Kysymys kuuluu, miksi? Ja millä kustannuksella mallimaa Suomi tämän tekee? Mihin se sillä pyrkii? Ja onko se sittenkään väärin toimia näin tehokkaasti?



Käsittääkseni nyky-yhteiskunnan elämänarvoihin lukeutuvat niin tehokkuus, ratkaisukeskeisyys kuin kehittämismyönteisyys. Suomi voidaan nähdä edelläkävijänä, koska on ajan tasalla maailmalla, tai ainakin EU:ssa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista peräpohjolaan.



Toisaalta säännöissä on myös pointtinsa. Kuitenkaan siitä, miksi niitä pitää kiirehtien kovalla sykkeellä toteuttaa, ei ole. Emmekö voisi ottaa vähän lungimmin? Laittaa täytäntöön direktiivejä ja sääntöjä, ei kiirehtien mutta ajallaan, joskus jopa jälkijunassa?



EU-maa Portugali ei uusista direktiiveistä hätkähdä, saati jos on niistä heti kuullutkaan. Fakta on se, mitä isompaa palaa kakusta haukkaa, on se lautaselle ottamisen jälkeen jo menettänyt hieman hohtonsa. Direktiivin pointtikin voi hyvin vanhentua jo siinä vaiheessa, kun Portugali ryhtyy tositoimiin.



Jokapäiväisessä elämässä yhteiskunnan normit ja säännöt ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta ihmisten kansoittamat kadut ja kaupungit toimivat jouhevasti.



Direktiivien ollessa kuitenkin vain EU:n jäsenvaltioille annettuja lainsäädäntöohjeita, ei kerta kaikkiaan jaksa ymmärtää, eikö sääntö-Suomea voisi muokata ensisijaisesti Suomi, ja suomalaisten tarpeet edellä.