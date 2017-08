Kolumnit

Taskustasi löytyy laite, joka on sinulle läheisempi kuin kumppanisi

Todennäköisesti sinunkin taskusta löytyy musta peili – laite, jonka haluamme ilmoittavan säännöllisin ajoin, että meitä ei unohdeta ja elämämme on merkityksellistä. Laite, josta voi sekunneissa tarkistaa mitä tahansa. Baariväittelyn voittaa se, joka kaivaa puhelimen nopeimmin taskustaan.



Puhelin saa ensimmäiset hellät kosketuksemme aamulla ja illalla sen seurassa nukahdetaan, mikäli maltamme irtautua sen aiheuttamista ärsykkeistä. Nukumme lähempänä puhelimiamme kuin kumppaneitamme. Brittiläinen Tecmarkin tutkimuksissa ilmeni, että keskivertokäyttäjä ottaa puhelimen esille jopa yli 200 kertaa vuorokauden aikana.



Puhelimen käytöstä valtaosa ajasta on epämääräistä tarkistelua, johon emme edes kiinnitä huomiota. Amerikkalaistutkimuksen mukaan 18–24-vuotiaaat oppilaat käyttivät puhelinta keskimäärin noin kahdeksan tuntia päivässä. Eli kärjistäen: nukumme puolet elämästämme ja toisen puolikkaan vietämme tuijottaen mediavirtaa.



Kymmeniä tuhansia vuosia sitten eläneen ihmisen elämä oli varmasti lyhyempi, mutta sitäkin mielenkiintoisempi verrattuna Z-sukupolveen. Unkarilaisen yliopiston tutkijat lukitsivat älypuhelimet kaappiin ja seurasivat nuorten kehontoimintoja. Puhelimesta erottaminen aiheutti nuorille traumaperäisen stressin oireita: nopeutunutta sykettä, nykimistä, ahdistusta.



Erilaiset klinikat tarjoavat nykyään apua pakkomielteiseen älypuhelimen käyttöön. Ensin vanhemmat ostavat lapsilleen elektroniikkaa, ja lopulta ulkoistavat elektroniikasta vieraannuttamisen ammattilaisilla. Japanissa löytyy vertaistukiryhmiä, joiden ohjelmaan kuuluu kävelyä metsässä, kirjojen lukemista, keskustelemista ja pelien pelaamista yhdessä muiden nuorten kanssa.



Kuulostaa aivan hirvittävältä painajaiselta. Se miten riippuvaisiksi olemme tulleet pienistä mustista peileistä, on huolestuttavaa ja naurettavaa.



Kasvatuspsykologit ovat samanaikaisesti huolissaan pienten lasten kielellisen kehityksen viivästymisestä, jonka syy löytyy taskuistamme. Netflixillä voi ulkoistaa rakkauden ja huomioimisen. Lukeminen ja leikkiminen ovat mukavia juttuja, mutta Instagramiakin pitää muistaa päivittää. Ensimmäisellä luokalla voikin sitten toivoa jo joulupukilta ihan omaa älypuhelinta.