Kontulassa minä olen se, jolla on vauhti päällä

Voisin muuttaa jonnekin, josta en tunne ketään. Helsinkiin en kuitenkaan muuta ikinä. Näin ajattelin viitisen vuotta sitten, kyllästyneenä itäsuomalaisen kotipaikkani pieniin piireihin. Aiempien mielikuvieni mukaan helsinkiläisillä on koko ajan kiire. Mihinkään ei uskalla pysähtyä, ettei jäisi ihmismassan jalkoihin. Talot ovat harmaita, korkeita betonihökkeleitä, eikä luonnon vihreyttä näe missään.



Syksyllä 2015 muutin nykyisille kotikulmilleni, Helsingin ”pahamaineiseen” Kontulaan. Vapaita, edullisia asuntoja ei ollut paljon tarjolla, enkä halunnut maksaa suihkuttomasta 15 neliön yksiöstä yli 700 euroa. En tiennyt tuolloin Kontulan maineesta mitään. Kaikenlaisia varoituksia kuulin, ja suhtauduin niihin varauksella. Ihmiset puhuvat aina.



Asuintalossani suuri osa asukkaista on maahanmuuttajia. Melua tai häiriöitä on ollut vähemmän kuin Itä-Suomessa asuessani. Naapurit tervehtivät ja pitävät kohteliaasti hissin ovea auki. Kaikki palvelut löytyvät läheltä. Ruokakaupat, apteekit, Alko, vaate- ja tavarakaupat, kirpputorit, kirjasto, uimahalli, terveyskeskus, kuntosali – niin, ja niitä kuppiloita. Joitakin ne saattavat häiritä, mutta missäpä niitä ei olisi?



Minä olen saanut kuitenkin aina kulkea rauhassa. Joskus on kysytty tupakkaa, mutta siihen se on jäänyt. Kaikki on kiinni omasta asenteesta: missä liikut, mihin aikaan, missä kunnossa ja miten kohtaat muut. Rakastan sitä, että täällä saa olla halutessaan rauhassa ja tuntematon, mutta juttuseuraakin löytyy tarvittaessa.



Eri tavalla pukeutuvia tai erilaiselta näyttäviä ei katsota kieroon. Metrolla pääsen kaikkialle. Nykyään helsinkiläisillä ei ole enää mielestäni kiire. Minä olen se, jolla on koko ajan vauhti päällä. Kaiken kiireen keskellä minulla on silti aikaa pysähtyä ihmettelemään, miten maalaistyttö pikkukylästä on päätynyt Helsinkiin. Päätöstä en ole katunut päivääkään, vaan nautin jokaisesta hetkestä.