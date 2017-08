Kolumnit

Someraivoon ei törmää eläinkanavilla

Instagramin fotogeenisin takamus ei kuulu yhdellekään Kardashian-klaanin edustajalle, vaan itse asiassa harmaalle minipossulle nimeltä Bikini. Itsepäinen ja hedonismiin taipuvainen Bikini on osa Coloradossa asuvan Steve Greigin pesuetta, johon kuuluu myös kahdeksan koiraa, yksi kukko, kani ja kissoja. Kaikki eläimet, irlanninsusikoira Enochia lukuun ottamatta, ovat senioreina adoptoituja.



Kirjanpitäjänä työskentelevän Greigin elämäntehtävä on antaa koti eläimille, jotka eivät muille enää kelpaa. Tätä elämän kolhimien otusten hurmaavaa yhteiseloa hän esittelee Wolfgang2242-nimisellä rosoisella Instagram-tilillään. Yli 700 000 seuraajaa osoittaa, että en ole ainoa, jonka mielestä Greigin Wolfgang-lauma on parasta, mitä Instagram tarjoaa. Ei niin huonoa päivää, etteivätkö Bikini ja seniorikämppiksensä onnistuisi raottamaan siihen valoa.



Aikana, jolloin merkittävä osa somen kuvavirrasta aiheuttaa selaajalleen lähinnä ulkonäköpaineita, kateutta ja tyytymättömyyttä omaan arjenhaaleaan elämään, hulvattomat ja autenttiset eläintilit osuvat suoraan mielihyväkeskukseen. Koiran kaveriksi päätyneen Juniper-ketun tai ulvovan irlanninsusikoira Walterin arjen seuraaminen voittaa Jennerin sisarusten päivitykset mennen tullen. Someraivo? Sitä et eläinkanavilta löydä.



Kun puolitoista vuotta sitten avasin itse omalle koiralleni Instagram-tilin, tarkoitus oli lähinnä pitää hauskaa. Onnistuin. Samalla olen tehnyt tuttavuutta niin chigagolaisen sisustussuunnittelijan, dublinilaisen animaattorin kuin australialaisen isoäidinkin kanssa. Koirallani on jo ystäviä lähes jokaisella mantereella.



Lähipiiri on seurannut touhujani naureskellen. Kunnes kesällä kesken loman sain sähköpostiini työtarjouksen ulkomaiselta yritykseltä. Olivat löytäneet minut - koirani instatilin kautta. Se nauru loppui siihen.