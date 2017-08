Kolumnit

Minä julistan: Viereeni saa istua!

Istun Lapinlahden Lähteellä entisen sairaalan entisessä potilashuoneessa piirtämässä. Nautin hetken suhteellisesta hiljaisuudesta. Taustamusiikkina soi piharemontti ja moottoritien tasainen humina.



Juuri nyt ei ole mitään tärkeää työn alla, joten raivaan mieleeni tilaa: voin antaa ajatusten, viivan ja värien virrata vapaasti. Viivat kiertyvät kirjaimiksi, värit maisemiksi. Moni suomalainen nauttii väljyydestä, tuulensuhinasta ja takkatuleen tuijottelusta, kaupunkilaisinakin olemme oppineet arvostamaan tilaa ympärillämme. Kahviloissa tai julkisissa kulkuvälineissä emme istu toisen viereen, jos suinkin voimme sen välttää.



Se merkitsee parhaimmillaan niin oman kuin toisenkin tilan kunnioittamista, heikoimmillaan eristäytymistä ja yksinäisyyttä. Tyhjä tila voi olla myös hiljaisuutta kahden ajatuksen välissä tai rauhan ja luottamuksen tilaa ihmisten välillä. Hiljaisuus ja kuunteleminen avaavat tuota tilaa. Vaatii rohkeutta pysähtyä tyhjyyden äärelle. Se on kuitenkin tarpeen oman sisimmän kuulemiseksi: Mikä on minulle tärkeää? Mikä on tämän päiväni tarkoitus?



Oma tila laajenee nyt liikaa, kyllästyn yksin istuksimaan. Mielessäni heräilee vastasyntynyt ajatus, siemen istutettavaksi. Siirryn alakerran kahvilaan, joka on tällä hetkellä kovin hiljainen, istun nurkkapöytään ja aloittelen henkilökohtaisen, logoterapeuttisen tilantutkimusprojektini. Taitan piirrokseni kolmeen osaan ja pystytän sen pöydälle: Saa istua kaveriksi.



Julistukseni hämmentää ensimmäistä huoneeseen tulijaa. Toinen huvittuneesti hymähtää. Pieni oivalluksen kutitus kehossa tähyilen jo tulevaisuuden taivaanrantoja: näen itseni istahtamassa siellä täällä keskikaupunginkin kahviloissa tuo kutsu pöydälläni.



Heitänpä tässä haasteen jokaiselle, joka tahtoo kokea pieniä kohtaamisia kaupungilla. Muotoile oma julistuksesi, tavataan kahvilassa.