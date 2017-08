Kolumnit

Uskonnotkin ovat terrorismin uhreja

Turun puukotus, suruliputus ja kiristyneet turvatoimet – maailmalla riehuneet terrori-iskut ovat rantautuneet Suomeen, aivan kuten osasimme kaikessa hiljaisuudessamme odottaakin. Tällaisina aikoina kaikista pahiten kärsivät teon uhrit ja heidän läheisensä, joille haluan osoittaa syvimmät osanottoni ja myötätuntoni. Heidän lisäkseen kärsii varsinkin nyt myös hyvin moni muu: he, jotka kuuluvat niihin uskontokuntiin, joita väkivaltaisten tekojen takana olevat äärijärjestöt "edustavat". Sillä kuten sanottu, myös uskonnot ovat terrorismin uhreja.



Turun kauppatorilla lauantaina pidetty solidaarisuusmielenilmaus on hyvä esimerkki siitä, kuinka terrori-iskuihin kuuluisi suhtautua: pelkkänä puhtaana väkivaltaisuutena ja sadismina.



Uskon, että jos jollekin annetaan uskontonsa vuoksi otsaan leima, jos hänen ideologiansa päätetään ikään kuin hänen puolestaan, jos hänet syrjäytetään yhteiskunnasta eikä hänelle anneta mahdollisuutta yksilönä, se ei tee maailmasta tippaakaan turvallisempaa paikkaa.



Leimaaminen tekee maailmasta paikan, jossa katkeroituminen ja viha ovat jatkuvasti pinnalla.



Hirveitä asioita on tapahtunut, mutta pyydän, ettei kukaan yrittäisi poistaa vihaa vihalla. Ei poljeta toistemme ihmisoikeuksia ja uskonnonvapautta, sillä se ei estä ihmisiä radikalisoitumasta. Tuetaan mieluummin iskujen uhreja, toisiamme, tuntemattomia ja läheisiämme. Rakastetaan. Ehkäistään syrjäytymistä ja mielenterveyden häiriöitä, sillä aivan kaikkeen emme voi vaikuttaa, mutta siihen voimme, että jätämme omalta osaltamme jälkeemme mieluummin hyvää mieltä ja iloa kuin rasismia ja pelkoa, joka synnyttää vain lisää pahaa oloa.