Korkeakoulujen valintauudistus huomioi kaiken muun paitsi todellisuuden

Korkeakouluihin valitaan jatkossa opiskelijat pääasiassa ylioppilaskirjoitusten perusteella. Tulee mieleen Paluu tulevaisuuteen -elokuva. Marty McFly matkaa aikakoneella vanhempiensa teini-ikään mukanaan valokuva perheestään. Kun näyttää siltä, etteivät vanhemmat saakaan menneisyydessä toisiaan, Marty ja hänen sisaruksensa alkavat kadota potretista.



Jos matkustaisimme aikaan, jolloin itse pyrin yliopistoon ja valkkaisimme opiskelijat vain yo-todistuksen perusteella, yliopiston kirjoista pyyhkiytyisi monen sittemmin hyvin pitkälle edenneen henkilön nimi. Huippututkijan todistuksella ei olisi päässyt edes ammattikouluun.



Korkeakoulujen sisäänpääsyjärjestelmää pitää uudistaa ja ehdotetussa mallissa on paljon hyvää. Se luultavasti pidentää työuria ja säästää hakijoita ja korkeakouluja vaivalta. Silti uudistuksen johtotähdeksi pitäisi ottaa Helsingin kielilukio opinto-ohjaajan Kaija Kumpukallion teesi (HS 16.8): Lukion aikana nuori kypsyy ja varttuu omassa tahdissaan. Nuoren kasvuprosessia ei voi nopeuttaa ulkoapäin.



Vaikka opettajat paasasivat koko lukion ajan yo-kirjoitusten tärkeydestä, en tehnyt juuri mitään niiden eteen. Miksikö? Koska olin vielä lapsi, jota kiinnostivat enemmän kaverit, tytöt ja urheilu (vaikka kavereita oli vähän ja tyttöjä vain haaveissa). Vasta armeijan aiheuttaman välivuoden aikana aivoni kehittyivät ymmärtämään, että minun on otettava edes hitunen vastuuta tulevaisuudestani. Pänttäydyin yliopistoon lukemaan täysin väärää ainetta. Vuosien päämäärätön hengailu kampuksella ei mennyt hukkaan sillä tutustuin ihmisiin, joiden kautta olen saanut kaikki tähänastiset työpaikkani.



Virkamiesten ja ekonomistien ajatus tehokkaammasta valinnasta on kannatettava. Heidän pitäisi vain pyytää aivoriiheensä myös psykologit, kasvatustieteilijät ja pari työllistymisen asiantuntijaa.