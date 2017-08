Kolumnit

Saunalahdessa ollaan kalliolla ja kukkulalla

Katson ulos ikkunasta. Peuraemo vasoineen on jälleen saapunut ruokailemaan pihallemme. Kaiken syövät, mokomat, kilpaa jänisten kanssa. Hätistän peurat tiehensä.



Pian pihallamme on uusi vieras, tällä kertaa tervetullut sellainen: naapurin kissa. Lapseni kirmaavat hellittelemään sitä. Kissa ravistaa turkkiaan, ja puolitoistasenttiseksi paisunut punkki lennähtää pihakiville. Keräännymme koko perhe taivastelemaan selällään sätkivää punkkia. Muun perheen jäädessä pohtimaan punkin kohtaloa me lähdemme kuopuksen kanssa kävelylle.



Kesälomalla on ilmeisesti tullut levättyä liikaa, sillä pysyn vaivoin kuopuksen perässä, kun kapuamme Kummelivuoren laelle. Siellä jäämme hetkeksi lepäämään laakealle kiviröykkiölle, joka on pronssikaudelta peräisin oleva muinaishauta. Kivien päällä keikkuessamme puiden välistä vilahtelevat näkymät aina Espoonlahden keskukseen asti ja merelle Kivenlahden edustalle.



Laskeudumme alas ja päätämme käydä katsastamassa myös jääkautta edeltävältä ajalta peräisin olevan rapautumaonkalon, joka sijaitsee Vanhan Saunalahdentien ja rantaraitin välisellä kalliolla. Vettä onkalossa ei tällä kertaa ole, mutta keppejä ja muuta roskaa on niin paljon, että pohjaa ei taaskaan näy.



Loppumatka sujuu tasaisemmissa merkeissä rantaraittia pitkin. Rantaruovikko on kasvanut niin korkeaksi ja tiheäksi, että merenlahtea ei oikeastaan näe juuri mistään. Ohitamme Bastvikin kartanon, ja kun raitti erkanee rannasta, palaamme kotiin.



On täällä Saunalahdessa toki muutakin kuin eläimiä, komeita kallioita ja merenranta. Alue on kasvanut voimakkaasti, mikä on tuonut myös mukavasti palveluja. Meillä on kunnollinen ruokakauppa ja muutama kivijalkayrityskin, koulu kirjastoineen, päiväkoteja, neuvola, leikkipuistoja ja kohtalaiset liikenneyhteydet.