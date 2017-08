Kolumnit

Suomessa vessastakin löytyy luksusta

Asioita, joita suomalainen harvemmin pysähtyy ajattelemaan: Puhdas, juomakelpoinen vesi, jota tulee suoraan hanasta. Se, että vessapaperin voi heittää pönttöön ilman pelkoa putkien tukkeutumisesta. Katto pään päällä ja se, että on vessa pönttöineen.



Se, että kodittomille on yösijoja, joissa he voivat turvallisesti viettää vuorokauden pimeät tunnit. Yhteiskuntamme turvaverkko, joka ongelmista huolimatta myös onnistuu kannattelemaan isoa määrää ihmisiä. Se, että vanhempainvapaa ja opintotuki ovat ylipäätään olemassa.



Suomen kieli, jolla julkaistaan paljon myös kaunokirjallisuutta ja lehtiä. Joidenkin vähemmistökielien aseman turvaaminen laein. Lehdistönvapaus, sananvapaus.



Se, että Suomessa poliisi saattaa pysähtyä suojaamaan joutsenperheen kadun ylitystä. Ja jos jossain kohtaa loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen, sitä pitää pyrkiä auttamaan.



Se, että roskien lajitteluun on yleensä hyvät mahdollisuudet ja että haisevat ja ylipursuavat roskalaatikot ovat harvinainen näky.



Puhdas ja vehreä luonto, jossa saa samoilla varsin vapaasti. Hoidetut ja siistit ulkoilualueet. Se, että Itämerta on vihdoin havahduttu suojelemaan. Suomalaisena on verrattain helppoa tehdä ympäristöystävällisiä valintoja.



Se, että kenenkään ei tarvitse penkoa jätteitä kaatopaikalla selvitäkseen päivästä toiseen. Se, että lapset saavat olla lapsia.



Se, että liikenne on turvallista, tiet kunnossa ja ruuhkat vähäisiä. Kun Suomessa on bussi täynnä, monissa maissa kyytiin hyppää vielä tuplasti ihmisiä lisää.



Voisiko välillä nähdä sen, mikä on yleisesti ottaen hyvin, vaikka haluaisikin kehittää asioita vielä paremmiksi?