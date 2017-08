Kolumnit

Tunnen itseni viikkiläiseksi mutta en helsinkiläiseksi

Viikki on luonnonystävän onnela. En ole alkuperäinen helsinkiläinen, vaan muutin opintojeni vuoksi Lahdesta Helsinkiin joitakin vuosia sitten. En ole koskaan oikein osannut juurtua Helsinkiin, mutta olen parhaani mukaan yrittänyt sopeutua suuren kaupungin rytmiin.Kaksijakoinen sieluni haluaa asua sekä maalla metsän kupeessa että kaupungissa tapahtumien ytimessä. Kaupungissa ollessani kaipaan maaseudun rauhaan, mutta maaseudulla alan ikävöidä kaupungin ihmisvilinää. Mikäpä olisikaan parempi paikka tällaiselle kaksijakoiselle luonteelle asua kuin Viikki, tuo pääkaupunkiseudun vihreä lintukoto, jossa olen kävelymatkan päässä sekä metsästä, lehmistä että vilkkaasta ja modernista kampusalueesta.Olen samaan aikaan sekä maalla että kaupungissa. Mahtavaa! Viikistä löytyy niin moderneja ekotaloja kuin vanhanaikaista peltomaisemaakin, eikä tietenkään sovi unohtaa kirjastokompleksin trooppisia puutarhoja. Voin käydä lähimetsässäni kävelyllä milloin vain, ja jos haluan vaihtelua ja tehdä vaikkapa pidemmän luontoretken, Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue on vain kivenheiton päässä. Sieltä voin retkeillä Vanhankaupunginkoskelle, Arabianrantaan ja vaikka pitkospuita pitkin Lammassaareen.Jos jokin meitä viikkiläisiä yhdistää, niin uskon, että se on rakkaus luontoon. Metsän ja luontomaisemien läheisyys on ainakin minulle henkireikä, jota tarvitsen, etten väsyisi kaupungin harmauteen ja meluun. Mutta kun betoniviidakko jälleen kutsuu, pääsen Helsingin keskustaan kätevästi puolessa tunnissa.Bussin ikkunasta hyvästelen vielä kirjastoa vartioivan gorillan ja liikenteenjakajan peltilehmän. Vaikken vieläkään useiden Helsinki-vuosien jälkeen koe olevani helsinkiläinen, niin viikkiläinen – se tunnen kyllä olevani!