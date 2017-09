Kolumnit

Aika on perheelliselle korvaamaton lahja

Nuoruuteni päivinä minua pyydettiin joskus lapsenvahdiksi.Kieltäydyin, sillä uskoin vilpittömästi, että lapsista mitään tietämättömänä minusta olisi mukeloille enemmän haittaa kuin hyötyä.Samaan aikaan ystävälleni pääsi muodostumaan käsitys, että olen lapsivihamielinen henkilö. Olimme toki molemmat väärässä.Todellisuudessa tunsin itseni kiusaantuneeksi ja ärsyyntyneeksikin lasten seurassa, sillä en tuntenut kunnolla yhtäkään. Työ- ja viinittelypainotteisesta kuplastani oli vaikea nähdä, millaista perheiden elämä on.Jos olisin ymmärtänyt, miten haastavia arkiset asiat kuten kaupassa tai jopa suihkussa käyminen voivat vauvan kanssa olla, olisin totta kai auttanut.Sittemmin kantapään kautta oppineena ja vanhemmuuskeskusteluja seuranneena olen monta kertaa miettinyt noloa tietämättömyyttäni.Lasten äänistä liikennevälineissä, äitien imetyksestä kahviloissa tai perheiden asioista ylipäätään julkisesti mouhoavat eivät välttämättä aina ole tahallaan ilkeitä vaan ehkä laillani totaalisen kujalla.Olisinpa tiennyt tämän viisitoista vuotta sitten: tunti omaa aikaa on vanhemmalle iso lahja. Tiukimmastakin aikataulustani olisin sen voinut helposti yhden taaperohärdellin hyväksi nipistää.Ja vaikka lähietäisyydellä huutava vauva tissiä esiin kaivavine äiteineen kuinka kävisi hermoon, paikan stressaantunein henkilö ei takuulla ole se, joka pillittää asiasta someen.Synnytystalkoot on älytön ajatus, mutta lastenvahtitalkoista voisi empatiamielessä olla avun tarjoajallekin hyötyä. Toimii muistinvirkistyksenä myös meille, joiden vauvat ovat jo niin isoja, että aika on alkanut salakavalasti kullata muistoja.