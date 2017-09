Kolumnit

Usein unohtuu, miten loistava kesäsää Suomessa on

”Kyllä ollut huono kesä”, kuuluu usein toistuva valitus suomalaisesta säätilasta, ja muistaapa joku aina lausua ääneen sen vanhan letkautuksen kesän lyhyydestä ja vähälumisuudestakin. Säätilaan liittyvä mielenpahoitus on kuulostanut jopa niin tuskaiselta, että voisi kuvitella meidän viettäneen koko suven lumituiskussa.Näin lohduttomasti asia ei sentään ole. Itse asiassa me suomalaiset olemme hyvinkin etuoikeutetussa asemassa maapallolla, kun sään ja ilmaston ääri-ilmiöt ovat toistaiseksi säästäneet meidät täysin. Yksi myrsky kaatoi hieman puita ja sotki festariyleisön kampaukset, mutta siinä kaikki. Ei äärimmäistä kuivuutta, ei vaaralliseksi äityvää hellettä, ei tulvia, ei todellisia hirmumyrskyjä.Samanaikaisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa on kärvistelty viikkokausia yli 30 asteen lämpötiloissa, joka on alkanut rasittaa niin ihmisiä kuin luontoakin. Suurkaupungeissa saasteet ja pakokaasut lisäävät säätilan tukaluutta entisestään. Turisteja on saapunut kuumudessa tirisevästä etelästä viileämpään pohjolaan, ja ovatpa jotkut turistit ehdottaneet viileää kesää jopa matkailuvaltiksi.Samalla kun valitamme säästä, ilmastonmuutokseen liittyvät oikeat uhkakuvat tulvivat viestimistä. Osassa maailmaa pahenee kuivuus ja aavikoituminen, jossakin vaivaavat hirmumyrskyt ja tulvat, napajäätiköt sulavat tai ovat jo osin sulaneet, eikä kaikkia seurauksia vielä tiedetä. Ilmastopakolaisuus voi olla meitä kohtaava ilmiö tulevaisuudessa, kun osassa maailmaa olosuhteet menevät yhä äärimmäisempään suuntaan.Ehkäpä nyt kuitenkin voisimme nauttia Suomen suloisen viileästä suvesta. Ihastellaan vaikkapa luontomme kukoistavaa vihreyttä, jonka rehevyys on runsaiden sateiden ansiota. Jos kesään liittyvät odotukset ja haaveet eivät kaikilta osin toteutuneet, se ei ehkä olekaan sään vika.Neljä vuodenaikaa on arvokas asia, vaikka se lämpiminkään niistä ei ihan paahtavan kuuma olisikaan.