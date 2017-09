Kolumnit

Suojaajat ja hypistelijät ovat vessanvaltaajien lajeja

Keskusta, ruuhka-aika, yleinen wc, jono kiemurtelee ovesta ulos ja kulman taakse. Tuttu tilanne? Todennäköisesti ulkona on myös viileä syyssää ja ostoskeskuksessa lämmitys puhaltaa täysillä.Samalla kun ristit jalkojasi jonossa, tunnet hien virtaavan selässäsi ja pipon alla hiukset, jotka aamulla vielä olivat niin tyylikkäät, käpertyvät käkkyrään ja muodostavat otsallesi hikisen möykyn.Jono ei tunnu etenevän lainkaan. Mikä siellä pöntöllä oikein maksaa?Voisi kuvitella, että pöntöllä käynti yleisessä wc:ssä on simppeli asia. Mitä nämä vessan valtaajat oikein siellä kopissa touhuavat?Monenlaisia asioita ilmeisestikin. Pikainen kyselykierros omassa ystäväpiirissäni paljasti ainakin viisi eri vessan valtaaja tyyppiä.Esimerkiksi Suojaajat. Suojaaja suojaa, päällystää, kuorruttaa kaiken mahdollisen wc-paperilla. Ensi alkuun kuorrutetaan pönttö, sitten mahdollisesti osa lattiasta ettei kengät sotkeudu, myös oven kahvaan tartutaan wc-paperin palan kanssa.On myös Meikkaajat. Meikkaajat ovat usein myös Suojaajia. Kun wc-pönttö on turvallisesti suojattu, siinä voi istua huoletta ja samallahan voi sitten myös korjailla hieman huulipunaa, supsuttaa puuteria ja tarkistaa, että ripsari ei ole levinnyt poskille.Tai Pönttöpulisijat. Wc on monelle mukava ja rauhallinen puhelinkoppi.Entäpä Mietiskelijät? Nimensä mukaisesti mietiskelijä jää miettimään syntyjä syviä.Ja Hypistelijät. Hypistelijät pitävät wc:n varattuna hypistelemällä esimerkiksi uusia ostoksiaan.Hyvät naiset ja miksei myös miehet, voitaisiinko tehdä yhteistyö- ja avunantosopimus yleisistä vessoista? Hoidetaan homma tänä syksynä nopeasti ja tyylillä.