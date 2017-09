Kolumnit

Työnantaja, kouluta uusia osaajia

Työpaikkailmoituksessa kaivataan kokenutta osaajaa, jolla on alan koulutusta ja työn tuomaa varmuutta. Aika normaalia, kukapa työnantaja ei haluaisi tällaista työntekijää. Vanha vitsi on myös ilmoitus, jossa haetaan akateemisen loppututkinnon suorittanutta alle 25-vuotiasta, jolla on kymmenen vuoden työkokemus.Tänä päivänä vitsi on yhä vähemmän naurattava ja yhä enemmän karua todellisuutta.Nykyään on yhä vaikeampi päästä alakohtaiseen työharjoitteluun, varsinkaan palkalliseen. Myös oppisopimuskoulutukseen pääsy tuntuu monelle olevan yhä kaukaisempi haave.Tietenkään tästä ei voi syyttää pelkästään työnantajia. Heille harjoittelija tai oppisopimuskoulutettava on lyhyellä tähtäimellä kuitenkin lähinnä ajan, rahan, koulutetun työvoiman ja muiden resurssien käyttämistä johonkin muuhun kuin varsinaiseen ydintehtävään.Lyhyen tähtäimen ajattelu ei kuitenkaan ole millään alalla kovin perusteltua eikä kannattavaa. Rutinoituneet osaajat loppuvat nimittäin lyhyeen siinä vaiheessa, kun väkeä siirtyy eläkkeelle, eikä ketään enää kiinnostakaan kouluttaa uusia tekijöitä.Myös valtiovallan olisi syytä pikaisesti tiedostaa tämä ongelma. Töitä oppii lopulta vain niitä tekemällä ja monella alalla harjoittelu tai oppisopimuskoulutus olisi tähän paras keino.Nuorten koulutuksesta ja työhön pääsystä puhutaan kovasti, mutta näytöt ovat nykyhallituksella aika heikot. Lisäksi kannattaa muistaa, että työttömiä, alanvaihtajia ja uutta koulutusta kaipaavia on meissä entisissä nuorissakin. Monelle iäkkäämmälle oppisopimuskoulutus olisi oivallinen keino uuden ammatin opiskeluun ja käytannön harjoitteluun – jos vain saisi sen oppisopimuspaikan.Työantaja, ajattele tulevaisuuttasi. Kouluta uusia osaajia. Ota harjoittelijoita ja oppisopimusopiskelijoita.