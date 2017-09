Kolumnit

Kalliin jääkiekon tulevaisuus on ankea

Urheiluhullu räppäri Tommy Lindgren hehkutti tiistaina Villi Kortti -ohjelmassa koripallon EM-kisahuumaa: ”Nyt lapset lähtevät pihalle koripallo kainalossaan. Suomen urheilun geenialtaassa on vähän tavaraa, ja mitä enemmän siitä voidaan pelastaa jääkiekolta, sen parempi.”Sitaattiin tiivistyy monen lajin tuska. Jääkiekko vie lahjakkuudet, koska lätkän asema yhteiskunnassa on niin vahva, eikä missään muussa urheilumuodossa pääse yhtä helposti tienesteille. Toisaalta Lindgrenin virke on yksi lukuisista signaaleista, jotka ennustavat lätkälle ankeaa tulevaisuutta. Jääkiekko on nimittäin nykyään niin kallista, ettei sen vetovoima ole entisellään.Leijonakuningas Jukka Jalonenkin on todennut, että hinta on suomalaisen jääkiekon pahin ongelma. Jo yhdeksänvuotiaan jääkiekkoharrastus saattaa maksaa yli sata ja pari vuotta myöhemmin 400 euroa kuussa. Joissain seuroissa summa peritään 12 kertaa vuodessa, vaikka hallit ovat kesäisin kiinni.Tätä pohtiessani koripallo iski kuin Lauri Markkanen Puolaa vastaan. Postiluukusta kolahti Malmin Superkoriksen (MaSu) kortti: Tervetuloa kokeilemaan korista ilmaiseksi!Pidemmän päälle koriskaan ei toki ole ilmaista, mutta ero lätkään on huomattava. Yhdeksänvuotiaiden koris MaSussa maksaa 50 euroa kuussa. Lätkän hinnalla voi siis pelata sekä korista että jalkapalloa ympäri vuoden. Paitsi, jos futaa HJK:n edustusjoukkueessa, jossa laskut ovat lätkääkin hurjempia.Jääkiekkoliitto on havahtumassa. Se jakaa tukia pienituloisille vanhemmille. Seurat sen sijaan korottavat maksujaan vuosi vuodelta. Kustannusten karsiminen ei tietenkään ole helppoa, koska jääaika on kallista. Silti se on ainoa vaihtoehto, jos lätkäjätkät haluavat, ettei niukka tavara geenialtaasta valu muiden lajien laariin.Tiistaiaamuna lähikoulumme pihalla kaikki lapset pelasivat korista.