Pohjois-Tapiola on jotain itseään suurempaa

Illalla Helsingistä lähtevän bussinumero 110 takapenkillä joukko nuoria laulaa: ”Minä lähden Pohjois-Tapiolaan, vaihdan farkut verkkarihousuun, kotiseudulle Pohjois-Tapiolaan, juon kaljaa auringon nousuun.”Pohjois-Tapiola, tuttavallisemmin Pohjis, saa rauhassa uinua Tapiolan ja Otaniemen kyljessä. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvät, myin autoni ja ostin pyörän. Asun Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelemassa talossa, ikkunapokat ovat mustat ja niiden väri suojeltu. Maisema tulee sisälle asuntoon kuin kehystetystä taulusta.Pohjiksella on kaksi kauppakeskusta: Pohjantori, josta löytyy pari kampaamoa, pari ravintolaa, K-kauppa ja filmivuokraamo, sekä Louhentori, ravintola Toron koti. Pois ovat muuttaneet R-kioski ja Hot Lips. Toisessa niistä ehdin käydä.Kaikki siis normaalin lähiön aineet. Mutta ei se niin mene, Pohjis on jotain suurempaa.Täällä on vanhoja puita, puistoja, kirsikkapuita ja pieniä jäniksiä. Otaniemi nousee idästä ja puskee Pohjikseen Business Park Spektrin ja Espoon ainoan 24 tuntia auki olevan S-marketin. Pohjiksen rajalla ovat golfkenttä ja urheilupuisto.Urheilupuistossa ovat Esport Center ja Metro-areena. Joskus siellä on myös metro. Dämit, me ollaan täällä ostovoimaisia ja urheilullisia!Merikin meillä on, sillä Pohjois-Tapiolan postinumero ulottuu Kehä I:n toiselle puolelle lähelle Villa Elfvikiä. Juu, on ihan ok olla kateellinen. Ja vaikka toisella puolella Kalevalantietä röyhistelee Tapiolan Emma ja Etelä-Tapiolan lukio, on Pohjois-Tapiolassa oma lukio, jossa on teatterin ja median linja. Kuopus kirjoitti sieltä ja hyvin on pärjännyt.Uutta ja vanhaa, jotain inspiroivaa, maagista ja turvallista Pohjois-Tapiolassa on. Tänne muuttoni jälkeen aloin kirjoittaa ja näytellä. Ei heti tule mieleen toista paikkaa, missä haluaisin asua.