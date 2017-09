Kolumnit

Koti-ikävä ei koske vain lähtijää

Muistakaa, koti-ikävä kirpaisee vain kerran. Jatkossa lähtemiset ovat lastenleikkiä, evästi ulkomailla työskennellyt tuttava minua ja ystävääni, kun olimme ylioppilaskesänämme suuntaamassa vuodeksi Sveitsiin tiskaamaan. Tieto lohdutti, sillä vaikka välivuosi ulkomailla oli haaveenamme koko lukion ajan, lähdön lähestyessä oli alkanut pelottaa.Tuttavani ei olisi voinut olla enempää väärässä. Olen elämäni aikana muuttanut kolme kertaa ulkomaille ja joka kerta lähteminen on ollut yhtä vaikeaa. Tuona ensimmäisenä kertana ajatus hyvästeistä ahdisti niin, että siirryin lähtöä edeltävänä yönä nukkumaan olohuoneen sohvalle, lähemmäksi vanhempieni makuuhuonetta. Toisella kertaa itkin puolet lentomatkasta (kotiin jääneellä poikaystävällä taisi olla osuutta asiaan). Kolmannesta kerrasta muistan vain, että vaikeaa oli. Taas.Toista on nykyään, kun yhteydenpito ei ole pelkkien kirjeiden ja satunnaisten puhelujen varassa. Nykytekniikan ansiosta olemme välimatkasta huolimatta koko ajan läsnä, vaikkakin vain digitaalisesti. Kun on whatsappit, snapchatit ja facetimet, on niin kuin ei olisi poissa laisinkaan. Koti-ikävä? Koskaan kuullutkaan.Paitsi ettei se pidä paikkaansa. Kun kuopus tällä viikolla pakkasi reppunsa ja lähti ulkomaille opiskelemaan, oli lähtö vähintään yhtä haikea kuin äidillään 36 vuotta sitten. Siinä kyyneliä pyyhkiessä ymmärsin ensimmäistä kertaa, että koti-ikävä ei koske vain lähtijää, vaan yhtä lailla kotiin jääviä.Lapsen lähdettyä oli oudon hiljaista. Koirakin vaistosi sen. Meillä kotiin jääneillä oli yhtäkkiä sitä entisenlaista kotia ikävä. Sitä, jossa keittiönpöydän ääressä istui vähintään kolme ihmistä.Lähdimme miehen kanssa mökille. Paikkaan, jossa olimme jo tottuneet olemaan kahdestaan. Teimme pehmeän laskun tyhjentyneeseen pesään. Ja kodin ikävään.