Minun hautaani saa potkia

Lahdessa kohistiin tänä kesänä kahdelle eri hautausmaalle iskeneistä vandaaleista. Ensimmäinen tapaus sattui elokuun lopulla, kun maanantaina töihin tulleet seurakunnan työntekijät löysivät muutaman kymmentä viikonlopun aikana kaadettua hautakiveä. Seuraavana viikonloppuna oli isketty toisella lahtelaisella hautausmaalla, ja kahden viikonlopun aikana hautoja oli turmeltu yhteensä yli 60 kappaletta.Seurakunnan puutarhurin mukaan hautakiviä oli muun muassa potkittu kumoon. Toistaiseksi tuntemattomasta tekijästä jäi muistoksi ainoastaan yhteen kiveen painauma lenkkarin pohjasta.Tapaukset saivat ymmärrettävästi julkisuutta. Hautojen potkiminen, eli tarkemmin sanottuna hautarauhan rikkominen, on säädetty Suomen rikoslaissa tuomittavaksi teoksi. Tekijä voi saada sakkoja tai enimmillään vuoden vankeutta.Lahden tapauksen yhteydessä uutisoitiin siitä, kuinka kustannukset hautakivien mahdollisten vaurioiden korjaamisesta lankeavat haudattujen omaisille.Omaisille rahallisia kustannuksia painavammat ovat varmaankin tapauksesta aiheutunut järkytys. Yhteiskunnassa saatetaan katsoa sormien läpi eläviin ihmisiin tai eläimiin kohdistuvia rikoksia. Esimerkiksi julkista vihapuhetta, kansanryhmää vastaan kiihottamista tai turhaksi koettujen verojen välttelyä on toisinaan pidetty jopa älykkääksi osoittautuneiden yksilöiden toimintana. Hautarauhan rikkominen ei kuitenkaan rikoksena ole niin sanotusti suuren yleisön suosiossa.Kuolleillakin on oikeuksia, mutta hautarauha suojannee enemmän omaisia ja yhteiskuntaa. Ainakin on vaikea kuvitella, että maan povessa makaavat enää häiriintyisivät ylipäätään mistään.Itse en ainakaan aio pahastua, jos esimerkiksi kolumneihini tyytymätön lukija käy silloin tällöin monottamassa hautakiveäni, sitten kun minusta on aika jättänyt.